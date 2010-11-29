Ev yapımı 'Ravioli 'Nasıl pişirilir?

Malzemeler:



Ravioli makarna,

Bir diş sarımsak,

Parmesan peyniri,

Fesleğen,

Beyaz şarap,

Krema,

Zeytinyağı,

Tuz







Hazırlanışı:



Kaynar suyun içine biraz tuz koyun ve suyu iyice kaynatın. Su kaynarken makarnanızın sosunu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Sosu için; bir diş sarımsağı, bir parça parmesan peynirini ve bir tutam fesleğeni ince ince kıyın. Bir tavaya zeytinyağı koyun ve fesleğen, sarımsak ve parmesan peynirini bu yağın içine atın. Biraz yağın içinde pişmeye bırakın ve sonrasında iki yemek kaşığı beyaz şarap ekleyin. Şarabın alkolünün gitmesini bekleyin ve en son kremasını ekleyin. Sosunuz hazır hale geldikten sonra kaynamış olan suya Raviolilerinizi atın. Haşlamış olduğunuz raviolilerinizi bir tabağa alın ve kremalı sosunuzu üzerine dökün ve sıcak olarak servise hazırlayın. Afiyet olsun.



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