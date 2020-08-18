Ev Yapımı Naneli Banyo Tuzu Tarifi
"Küvette iyi bir keyif yapmayı kim sevmez ki? Peki bu keyfinizi daha doğal ve faydalı bir hale nasıl getirebilirsiniz? Mesela evde kendi yapabileceğiniz aromatik banyo tuzlarıyla keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz ev yapımı naneli banyo tuzu tarifi..."
PORTAKAL VE NANE AROMALI BANYO TUZU
Nane ve portakal, stresli bir gün için ideal panzehirdir.
Nane yağı ruhunuzu canlandırır, gerginlik baş ağrılarını hafifletir ve kas ağrılarını hafifletir.
Portakal stresi azaltır ve kuru ciltler için harika olma avantajına sahiptir.
Tarifi için:
300 gram tuz kristaline 4-5 damla nane yağı ve 4-5 damla portakal yağı ekleyin.
Karıştırın ve bir kavanoza koyun.
Kullanmadan önce 24 saat serin bir yerde bırakın.
Kullanırken küvetinizde banyo suyunuza ½ fincan ekleyin.