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GeriKişisel Bakım Ev Yapımı Naneli Banyo Tuzu Tarifi
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Ev Yapımı Naneli Banyo Tuzu Tarifi
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Ev Yapımı Naneli Banyo Tuzu Tarifi

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Ev Yapımı Naneli Banyo Tuzu Tarifi
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"Küvette iyi bir keyif yapmayı kim sevmez ki? Peki bu keyfinizi daha doğal ve faydalı bir hale nasıl getirebilirsiniz? Mesela evde kendi yapabileceğiniz aromatik banyo tuzlarıyla keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz ev yapımı naneli banyo tuzu tarifi..."

PORTAKAL VE NANE AROMALI BANYO TUZU

Nane ve portakal, stresli bir gün için ideal panzehirdir.

Nane yağı ruhunuzu canlandırır, gerginlik baş ağrılarını hafifletir ve kas ağrılarını hafifletir.

Portakal stresi azaltır ve kuru ciltler için harika olma avantajına sahiptir.

Tarifi için:

300 gram tuz kristaline 4-5 damla nane yağı ve 4-5 damla portakal yağı ekleyin.

Karıştırın ve bir kavanoza koyun.

Kullanmadan önce 24 saat serin bir yerde bırakın.

Kullanırken küvetinizde banyo suyunuza ½ fincan ekleyin.

Pamuk gibi bir cilt için ev yapımı kremKozmetik ürünlerin fiyatları arttıkça, içeriklerinde zararlı maddeler ortaya çıktıkça evde krem yapmak daha ekonomik ve sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Temiz içerikli nemlendirici kreminizi evinizde yapmak aslında oldukça kolay ve ekonomik.
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