Ev Yapımı Köpüklü El Sabunu Tarifi

Restoranlarda, AVM'lerde hatta iş yerlerinde kullanılan köpüklü el sabunları, ellerin kurumasına hatta erken yaşlanmasına neden oluyor. İçeriğine dikkat edilmeden satın alınan bazı sıvı sabunlar da eller için oldukça zararlı. Ellerimizi temizleyeceğiz derken zarar vermek istemiyorsanız, besleyici bir köpük sabun tarifimiz var. Üstelik bu sabunu çantanıza atarak, gittiğiniz her yere götürebilirsiniz.

EV YAPIMI KÖPÜKLÜ EL SABUNU TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı sıvı kastil sabunu

1/4 su bardağı damıtılmış su

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

5 damla nane yağı

5 damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

Cam bir kavanoza su ile kastil sabununu koyun. Ardından Hindistan cevizi yağı, nane yağı ve lavanta yağını ekleyin. İyice karıştırın ve pompalı bir şişeye dökün.

Bu sabunu dilediğiniz zaman, tıpkı diğer sabunlar gibi ellerinizi yıkamak için kullanabilirsiniz.

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu sabun, içerdiği maddelerde cildinizi temizlemenin yanı sıra nemlendirir ve korur.