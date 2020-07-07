Ev Yapımı Hindistan Cevizi Yağlı Nemlendirici
"Hindistan cevizi yağı beslenmeden güzelliğe kadar birçok alanda hayatımızda. Muhteşem bir masaj yağı ve cilt nemlendiricisi olan bu yağı yaz kış rutin güzellik bakımınızda kullanabilirsiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz hindistan cevizi yağlı nemlendirici tarifi..."
Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 1/2 fincan hindistan cevizi yağı
- 1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
- Yumurtayı çırpın.
- Hindistan cevizi yağı ile balı yavaş yavaş üzerine ilave ederek karıştırın.
- Mayonez kıvamına gelen maskeyi küçük bir kaseye koyup, bir gece buzlukta bekletin.
- Ertesi gün karışımı yüzünüze sürüp 5-10 dakika bekletin.
- Ardından ılık su ile durulayın.
- Kalanını buzlukta bekleterek, başka bir zaman da kullanabilirsiniz.
Pamuk gibi bir cilt için ev yapımı kremKozmetik ürünlerin fiyatları arttıkça, içeriklerinde zararlı maddeler ortaya çıktıkça evde krem yapmak daha ekonomik ve sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Temiz içerikli nemlendirici kreminizi evinizde yapmak aslında oldukça kolay ve ekonomik.