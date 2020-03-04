Ev Yapımı Dudak Peelingi Nasıl Yapılır?

Bu peeling dudaklarınızdaki ölü deriyi arındıracak ve dudaklarınızı yumuşatıp pürüzsüz olmasına yardımcı olacak.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı zeytinyağı

Tarifi:

Dudak peelinginizi hazırlamadan önce bir kase alın içerisine esmer şeker, bal ve zeytinyağını koyup iyice karıştırın.

Karışımdan bir miktar alıp parmağınızla dudağınızın her yanına uygulayın ve 3-4 dakika dudaklarınızı bu karışımla ovun.

Daha sonra temiz bir havlu ya da peçeteyle temizleyip ılık suyla yıkayın.



Peeling sonrası dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmamalısınız.

Eğer dudaklarınız çok kuru ve çatlaksa öncesinde ya bir dermatologa danışın ya da eczanelerden satın alabileceğiniz tedavi edici özelliği olan kremlerden kullanın.