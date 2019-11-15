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GeriGüzellik Reçeteleri Ev Yapımı Cilt Nemlendirici: Avokado ve Mangonun Eşsiz Uyumu
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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Ev Yapımı Cilt Nemlendirici: Avokado ve Mangonun Eşsiz Uyumu

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Ev Yapımı Cilt Nemlendirici: Avokado ve Mangonun Eşsiz Uyumu
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"Avokadonun cilde olan faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Peki ya mangonun güzelliğe etkilerini duydunuz mu? Bu iki harika meyveyi bir araya getirerek kendi cilt nemlendiricinizi hazırlayabilirsiniz."

Ev yapımı cilt nemlendirici

Malzemeler: 

2 çorba kaşığı avokado yağı

2 yemek kaşığı mango yağı

Hazırlanışı:

Avokado ve mango yağını cam bir kaseye koyun. Hafifçe karıştırın, biraz bekleyin ve karışımı cam bir kavanoza ya da spreyli şişeye aktarın.

Bu karışımı her duştan sonra vücut nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

Avokado yağı - Nemlendirir, besler, kuruluğu iyileştirir ,cildi sağlıklı ve dolgun tutar.

Mango yağı - Cildi  nemlendirir, sıkılaştırır, pürüzsüz ve güzel tutar.

Hassas bir cilde sahipseniz uygulamadan önce dermatologunuza danışmayı unutmayın.

 

 

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