MAHMURE ÖZEL
Ev Yapımı Bulaşık Makinesi Deterjanı Tarifi
"Evde kimyasal içermeyen bir bulaşık makinesi deterjanı hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik tamamen doğal ürünlerden oluşan bu deterjanını hazırlamak çok kolay!"
Malzemeler:
- 1 su bardağı çamaşır sodası
- 2 su bardağı limon tuzu
- 1/2 su bardağı kaya tuzu
- 1 su bardağı karbonat
- 1 su bardağı boraks
- 20-30 damla limon yağı
Tarif:
- Önce tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.
- Ardından limon yağını ekleyin ve karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı bölüp buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin.
- Bu süre sonunda tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanı elde etmiş olacaksınız.
Evde deterjan nasıl yapılır? Pratik deterjan tarifleriHepimizin evinde çeşit çeşit deterjan var, üstelik bunların çoğu kimyasal içeriyor. Oysa çok fazla kimyasala bulaşmadan deterjan yapmak mümkün! Üstelik her biri için yalnızca birkaç malzeme gerekiyor. Peki, ev yapımı deterjan nasıl yapılır? Evde deterjan yapmak için gerekli malzemeler neler? Evde bulaşık deterjanı yapımı, ev yapımı çamaşır deterjanı, bulaşık için sıvı deterjan ve daha işinize yarayacak birçok tarifi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla maliyeti el yakmayan pratik tarifler…