MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Ev Yapımı Bulaşık Makinesi Deterjanı Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Ev Yapımı Bulaşık Makinesi Deterjanı Tarifi
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Ev Yapımı Bulaşık Makinesi Deterjanı Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev Yapımı Bulaşık Makinesi Deterjanı Tarifi
Abone Olgoogle-news

"Evde kimyasal içermeyen bir bulaşık makinesi deterjanı hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik tamamen doğal ürünlerden oluşan bu deterjanını hazırlamak çok kolay!"

Malzemeler:

  • 1 su bardağı çamaşır sodası
  • 2 su bardağı limon tuzu
  • 1/2 su bardağı kaya tuzu
  • 1 su bardağı karbonat
  • 1 su bardağı boraks
  • 20-30 damla limon yağı

Tarif:

  • Önce tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.
  • Ardından limon yağını ekleyin ve karıştırın.  
  • Hazırladığınız karışımı bölüp buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin.
  • Bu süre sonunda tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanı elde etmiş olacaksınız.
Evde deterjan nasıl yapılır? Pratik deterjan tarifleriHepimizin evinde çeşit çeşit deterjan var, üstelik bunların çoğu kimyasal içeriyor. Oysa çok fazla kimyasala bulaşmadan deterjan yapmak mümkün! Üstelik her biri için yalnızca birkaç malzeme gerekiyor. Peki, ev yapımı deterjan nasıl yapılır? Evde deterjan yapmak için gerekli malzemeler neler? Evde bulaşık deterjanı yapımı, ev yapımı çamaşır deterjanı, bulaşık için sıvı deterjan ve daha işinize yarayacak birçok tarifi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla maliyeti el yakmayan pratik tarifler…
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi