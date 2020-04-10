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GeriÜnlü Kombinleri Ev Hali de Bir Başka: Rosie Huntington-Whiteley
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Ev Hali de Bir Başka: Rosie Huntington-Whiteley
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Ev Hali de Bir Başka: Rosie Huntington-Whiteley

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Ev Hali de Bir Başka: Rosie Huntington-Whiteley
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"Onu etkinliklerde, kırmızı halıda kusursuz fiziği ve göz alıcı şıklığıyla görmeye alışığız fakat o da herkes gibi bugünlerde korona virüs nedeniyle evine kapandı. "

Bu süreçte gündelik yaşamını ve günlük cilt bakımlarını 11 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ünlü güzel, birçok bakım ipucunu ve kullandığı ürünleri de paylaşmayı ihmal etmiyor. 

Rosie, güne enerji veren detoks etkili maça çayı ile başlıyor.

Cilt bakımına bu dönemde daha çok vakit ayırıyor ve bakım rutinini arındırıcı ve peeling ile gerçekleştiriyor. 

Ünlü güzel spor seanslarına oğlunu da dahil ediyor, boş vakitlerinde ise bahçesinde kitap okuyup takipçileriyle paylaşıyor.

Bu arada evde makyajsız olmayı tercih etse de saten beyaz gömleğinden de anlaşıldığı üzere şıklığından ödün vermiyor.

 

 

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