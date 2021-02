Et Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Et Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Et mantarı ülkemizin birçok bölgesinde yetişir. Yörelere göre kanlıca mantarı, çıntar, çam mantarı, Melki mantarı gibi farklı isimlerle anılır. Latince adları Lactarius deliciosus, Lactarius salmonicolor ve Lactarius deterrimus olan mantarlar ülkemizde et mantarı olarak bilinir.



- Kanlıca Mantarı Nedir?



Kanlıca mantarı, ülkemizde yetişen yenilebilir mantar türlerinden biridir. Ülkemizin pek çok bölgesinde kendiliğinden yetişir. En çok da Kastamonu, Samsun ve Bolu çevresinde görülür. Sonbahar mevsiminde yağmur sonrasında bol bol bulunabilir. Çam, köknar ve kayın gibi ağaçların diplerinde görülmesi muhtemeldir.



Renk olarak sarı-turuncu renklerdedir. Şapkasının çapı 4-14 santimetre aralığında olabilir. Güneş alan yerlerde yetişmesi halinde yeşile ve mora çalan tonlarında olabilir.



Lezzetli bir mantardır. En çok tavsiye edilen pişirme yöntemleri tereyağında kızartılması, sote ya da ızgaradır.



- Kanlıca Mantarı Nerede Yetişir?



Kanlıca mantarı ülkemizin birçok bölgesinde yetişir. Ağaçlık ve yüksek yerlerde daha çok görülür. Çam ormanlarında ağaç diplerinde görülme ihtimali yüksektir.



Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde de bilinen ve tüketilen bir mantar türüdür. Avrupa ülkelerinde en çok yetiştiği yerler, Türkiye, ispanya, İtalya, Yunanistan ve Romanya’dır.



- Kanlıca Mantarı Nerede Bulunur?



Kanlıca mantarı doğada kendiliğinden yetişir. En çok çam ormanlarında bulunur. Sonbahar mevsiminde yoğun yağış görülmesi halinde yağmurdan sonra ortaya çıkabilir.



Eğer tabiattan toplama imkanı yoksa semt pazarlarında bulunabilir. Birçok yerde halk tarafından kanlıca mantarı toplanarak satılır. Ayrıca organik marketlerden ya da bazı web sitelerinden de satın alınabilir. Kurutulmuş halini bulmak daha kolaydır.



Yılın her döneminde ve her yerde bulunmadığı için kanlıca mantarını bol bol alıp dondurucuda saklamak da mümkündür.



- Kanlıca Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Kanlıca mantarının zehirli olmadığı, insanlar tarafından tüketilebileceğine dair araştırmalar ilk olarak 1753 yılında yapılmıştır. O zamandan beri güvenle tüketilen bir mantardır. Yine de dikkatli olmakta fayda vardır. Doğada bulunan mantarın kanlıca mantarı olduğundan emin olmak gerekir.



- Kanlıca Mantarı Faydaları



Kanlıca mantarı protein ve aminoasitler yönünden zengindir. İyi bir protein kaynağı olması nedeniyle özellikle vejetaryen mutfaklarda da kullanılabilir.



Mineral ve vitaminler yönünden de zengin bir mantardır. İçeriğinde kalsiyum, sodyum, fosfor, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller ve B vitamin grupları ve C vitamini bulunur.



Zengin içeriği nedeniyle besleyici bir yiyecektir. Gelişme çağındaki çocukların büyümesine iyi katkı sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, Tansiyon, şeker hastalığı ve kanser hastalıklarının tedavisine olumlu etkisinin olduğu kabul edilir.



Kanlıca mantarının haşlama suyu cilt için faydalıdır. Bu suya pamuk batırılarak yüze sürülebilir. Cilt beslenecek, sivilce gibi problemler varsa hızla iyileşecektir.



Kanlıca mantarından romatizmalar ağrılar için etkili kremler de yapılır.



- Kanlıca Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kanlıca Mantarı Yetiştiriciliği



Kanlıca mantarının kültür ortamında yetiştirilmesi mümkün değildir. Ancak kendiliğinden yetiştiği yerlerden toplanarak satılması ile ekonomik bir değer olarak karşımıza çıkar. Sonbahar aylarında pazarlarda görülebilir.



- Kanlıca mantarı özellikleri



Kanlıca mantarı turuncu ve sarı renklerdedir. Yetiştiği yerdeki ağaç türlerine, gölgede ya da güneşte olmasına göre renk tonu değişebilir. Şapka kısmının büyüklüğü 4 ile 14 cm arasında değişir. Köklerinin uzunluğu 8 santimetreye kadar çıkabilir.