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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Estetiğe Ne Zaman Başlanmalı?
Kişisel Bakım

Estetiğe Ne Zaman Başlanmalı?

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Estetiğe Ne Zaman Başlanmalı?
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"Medikal estetik işlemlerine başlama yaşı son zamanlarda oldukça tartışılan bir konu. Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran medikal estetiklere başlama yaşı hakkında bilgiler verdi."

Amerika’da 20’li yaşlarda kırışıklıklar oturmadan preventif (önleyici) amaçlı uygulamalar yapılıyor ve uygulamalar abartılmadığı sürece doğru dokunuşlar kişiyi yaşıtlarından daha genç göstereceğini belirtti.

Hafif bir kırışığı açmak için tek bir işlem yeterliyken, derin kırışıklarda birden fazla yöntem kullanılır, hatta buna rağmen o çizgi tamamen açılmayabilir.

Medikal Estetik işlemlerine erken başlamak demek, abartılı bir yüze sahip olmak anlamına gelmiyor. Abartılı işlemler artık beğenilmiyor, “kişiye özel” dokunuşlar rağbet görüyor.

25 yaşından sonra vücudumuzdaki kollajen önemli ölçüde azalıyor. Yüzümüz de ve vücudumuz da kollajen üretimini arttıran uygulamalar, kişinin daha genç ve dinç görünmesini sağlar.

Güzellik sağlıktan gelir! Kişiler sağlıklı yaşayarak spor, beslenme, yeterli sıvı ve vitamin desteği alarak kendilerine bakmaları kendilerini güzel hissetmelerinde çok önemlidir. Ruhsal olarak iyi olmayan biri ne kadar güzel olsa da öyle hissetmeyecektir.  

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