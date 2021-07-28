Eskişehir Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Eskişehir Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Eskişehir Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Eskişehir taşı, lületaşı adı ile daha yaygın olarak hem ülkemizde hem de dünyada tanınmaktadır. Eskişehir'e ayak basanlar şehrin el işçiliği ürünleri arasında lületaşı ile yapılan eşyaları hediyelik eşya olarak kendileri ve sevdikleri için almayı ihmal etmemektedir. Lületaşına yönelik yapılan çeşitli arkeolojik çalışmalar, bu özel taşın yaklaşık olarak 5.000 yıl öncesinden bilindiğini ortaya çıkarmıştır. Lületaşı, farklı amaçlarla kullanımı mümkün olan değerli bir taştır.

Eskişehir Taşı Nedir?

Eskişehir taşı bilinen adı ile lületaşı magnezyum ile silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin çeşitli derinliklerinde mevcut başkalaşım katmanları içerisinde hidrotermal etkiler ile hidratlaşması neticesinde oluşan bir kayaçtır. Lületaşı, bir Alman mineraolog olan E.F. Glocker tarafından keşfedilerek 19. yüzyıl ortalarında "sepiolit" olarak isimlendirilmiştir. Lületaşının kimyasal formülü "Mg4Sİ6015(OH)2•6 H2O biçimindedir. Lületaşının yoğunluğu ise 0,988 - 1,279 gr/cm³ değerleri aralığında değişmektedir.

Eskişehir Taşı Ne İşe Yarar?

Ülkemizde Eskişehir Taşı olarak da bilinen lületaşı diğer dillerde Meerschaum ile Sepiolite olarak adlandırılmakta olan beğenilen bir taş türüdür. Lületaşı bir sepiyolit türü olarak çok çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Lületaşı, günümüzde en fazla süs eşyası özellikle pipo yapımında kullanımı tercih edilen bir taştır. Pipo ile tütün içme alışkanlığının dünyada yaygın hale gelmesi ile beraber bu özel taş tüm dünyada bilinir hale gelmiştir. Lületaşı emici özelliği ile pipo yapımı dışında sigara ağızlığı yapımında da kullanılmaktadır. Ayrıca tesbih ve biblo gibi süs eşyalarında tercih edilmektedir.

Eskişehir Taşı Nasıl Anlaşılır?

Eskişehir taşı yani lületaşı; özellikleri ile diğer taşlardan ayırt edilebilen ve gerçekliği anlaşılabilen bir taş türüdür. Lületaşı, ateşe dayanıklı olup hafif bir yapıya haizdir. Lületaşı suda yumuşar. Normal haline bırakıldığında ise tekrar kurumaktadır. Hafif ve yumuşak bir taş olmasından ötürü kırılması son derece zordur. Parçalanmayan taşın yalnız ısı gördükten sonra renginde değişim gözlenir. Sertlik derecesi 2- 2,5 aralığındadır.

Eskişehir Taşı Nasıl Kullanılır?

Eskişehir taşı, gözenekli yapısı ile nikotin ve suyu emmekte diğer bir deyişle absorbe etmektedir. Bu nedenden dolayı bahsedildiği üzere çoğunlukla pipo yapımında kullanılan bir taş olarak öne çıkmaktadır. Yumuşak yapısı sayesinde kolaylıkla işlenebildiği için pek çok süs eşyasında kullanılmakla birlikte dikkatli bir şekilde ve özenle kullanılması gerekmektedir.

Eskişehir Taşı Faydaları Nelerdir?

Süs eşyası ya da pipo yapımında genellikle kullanılan lületaşının insan sağlığına da çok sayıda faydası olduğu bilinmektedir. Hafızayı güçlendirdiğine inanılan taşın bu faydası ile etkili düşünmeyi sağladığına inanılmaktadır. Lületaşının bir başka yararı ise tiroid bezlerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamasıdır. Lületaşının ayrıca cildi güzelleştirme, alzheimer riskini azaltma, kötü kolesterolden koruma gibi çok önemli faydaları bulunduğu belirtilmektedir. Herhangi bir yere obje olarak konulması ya da aksesuar olarak takılması bu etkilerden yararlanma için önerilmektedir.

Eskişehir Taşı Özellikleri Nelerdir?

Eskişehir taşı, mikroskobik boyutlarda kristal yapıdadır. Kristalleri ise düzensizdir. İnce gözeneklere sahip lületaşının beyaz bir dokusu bulunmaktadır. Görünüşü bakımından ise saydam olmayan opak bir görünümdedir. Az yapışkan bir mineral türüdür. Absorbsiyon niteliği vardır. Ateşe dayanıklıdır. Suda kolayca dağılır. Yere düştüğü zaman kırılmaz.