Eski Kıyafetlerinizi Renklendirmenin Yolları

Suni kürk yelek



Suni kürk yelekler kuşkusuz bu yıl sonbahar ve kış sezonlarının en büyük trendlerinden biri. Bu yelekler, kendi başına oldukça basit olan bir kıyafete doku ve boyut katar. Kıyafetlerinizden sıkıldıysanız günlük stilinize suni kürk bir yelek dahil edin. Çok çeşitli model renge sahip olan bu yelekler her görünüme çok şık bir dokunuş katacaklar!

Suni kürk ceket/palto

Kürk görünümünü çok seviyoruz, elbette suni olanlarını. Suni kürk yeleklerin yanı sıra ceketler de kıyafetlere hoş bir stil katıyor. Düz ya da desenli pek çok çeşidi bulunan bu suni kürk ceket/paltolarla sokak stilinizin yanı sıra gecen kombinlerinize de şıklık katabilirsiniz.

Çiçek figürleri

Çiçek figürlü aksesuarlar özellikle kış aylarında stile renk katmanın harika bir yoludur. Kış aylarında genelde daha koyu renkler ve daha düz parçalar giyme eğiliminde oluyoruz. Çiçek figürlü bir küpe, kolye ya da yüzük stilimize hareket katmanın hoş bir yoludur.

Cesur bir kolye

Gösterişli, cesur kolyeler, sıkıldığınız her görünüme anında muhteşem bir boyut katarlar. Renkli kolyelerden hoşlanmıyorsanız, mücevher tabanlı olanları tercih edin. Elmas görünümlü kolyeler, kalın gold zincirler kıyafetlerini sıkıcılıktan anında kurtaracak parçalardır.

Neon ayakkabı

Bu sonbahar ve kışın neon giymeniz gereken bir yer varsa, orası kesinlikle ayaklarınız! Neon modası kıyafetlerden ayaklara taşındı. Düz renk bir kombi eğlenceli göstermek istiyorsanız neon renklerde ayakkabılar işe yarayacaktır.

Renkli bir blazer

Renkten korkmayan biriyseniz, rengarenk bir blazer ile dışarı çıkın. Dışarının soğuk olduğu için sizi parlak renkler giymekten alıkoyamaz. Çoğunlukla nötrlerden oluşan bir kıyafetiniz varsa, neden renkli bir blazerle cesur davranmayasınız?

Parlak bir çanta

Gardırobunuzu canlandıracak bir şeyler eklemek istiyorsanız ancak parlak renkler giymekten hoşlanmıyorsanız çantalara renk katabilirsiniz.