Eşinizle Tartışırken Saygıyı Korumanın Yolları

Evlilik içi kavgalar hiç eğlenceli olmasa da son derece doğaldır. Hatta uzmanlar evlilik içi tartışmaların bazen iyiye işaret olduğunu bile söylüyorlar. Şöyle ki, çiftler bir sorunu çözmek için mücadele veriyor, konuşmaya çalışıyor, hatta kavga ediyorsa birbirlerini önemsiyor demektir. Sessiz kalmak ise çoğu zaman önemsemediklerinin işaretidir. Tabii bu, önemsediğinizi göstermek için sık sık kavgaya tutuşmanız gerektiği anlamına gelmiyor.

İlişkilerin olmazsa olmazı kavgalardan en az zararla kurtulmak için bunlara dikkat etmenizi öneriyoruz;

İlk kural, asla çocukların önünde kavga etmemektir. Çocuklar varken anlaşmazlıkları askıya almak zor olmasa da bu konu onların iyiliği için oldukça önemli. Araştırmalar ebeveynlerinin kavga etmesine tanık olmanın çocukların fiziksel ve duygusal gelişimine zarar verdiğini söylüyor.

Derin bir nefes alın ve ara verin

Tartışmalar sırasında kontrollü kalmak bir hayli zordur. Uzmanlar, sinirli ve heyecanlı durumlarda beyninizin duygusal kontrolü düzenleyen kısmını terk etmeye başladığını söylüyor. Bu da kontrolü tamamen kaybedebileceğiniz anlamına geliyor. Kavganın şiddetinin artmasını önlemek için derin bir nefes almalı ve tartışmaya ara vermeniz gerekiyor.

Savaşta değilsiniz, aşıksınız

Kavga söz konusu olduğunda akılda tutulması gereken bir başka yararlı ipucu da bunun savaş değil aşk olduğunu hatırlamaktır. Sinir halindeyken bunu hatırlamak zor olsa da unutmayın ki siz düşman değil, aşıksınız. Kelimeler çok can yakıcı silahlara dönüşebilir. Birbirinizin canını yakmamak için saygılı olun, nezaketi elden bırakmayın.

Uzatmayın

Aynı evde yaşayan insanlar için küs olmak kadar can sıkıcı bir şey var mı? Evin içinde konuşmamak, birbirinin yüzüne bakmamak gibi sinir bozucu durumlardan kaçınmak ve tabii ki ilişkinizin sağlığı için de kavgaları uzatmayın. Zaten saygıyı koruyarak yaptığınız tartışmalar kırıcı şekilde bitmeyeceği için gün sonunda sıkıca sarılıp barışmak pek de zor olmayacaktır.