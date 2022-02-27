Erken Menopoz Belirtileri Nelerdir, Kaç Yaşında Olur? Erken Menopoz Nedenleri ve Tedavisi

Menopoz, kadınlarda yumurtalama sürecinin sona ermesiyle girilen doğal bir dönemdir. Orta yaş ve üzeri dönemlerde normal şartlarda menopoz gözlemlenirken, 45 yaş öncesi kadınların doğal regl döneminde yaşanan kanamaların kesilmesine erken menopoz denir. Peki, erken menopoz neden olur, nasıl olur? İşte erken menopoz nedenleri ve belirtileri...

Erken menopoz nedir?

Çoğu kadın 45 ile 55 yaşları arasında menopoza girer. Erken menopoz genellikle 45 yaşından önce başlangıcı ifade eder. Erken menopoz veya erken yumurtalık yetmezliği 40 yaşından önce ortaya çıkar.

Erken menopoz belirtileri nelerdir?

Tipik döngünüzden belirgin şekilde daha uzun veya daha kısa olan düzensiz dönemler veya dönemler yaşamaya başlar başlamaz erken menopoz başlayabilir.

Erken menopozun diğer belirtileri şunlardır:

Ağır kanama

Lekelenme

Bir haftadan uzun süren dönemler

Periyotlar arasında daha uzun bir süre

Bu durumlarda, bu semptomlara neden olabilecek diğer sorunları kontrol etmek için doktorunuzla iletişime geçin.

Erken menopoz neden olur?

Erken menopozun bilinen birkaç nedeni vardır, ancak bazen neden belirlenemez.

Genetik

Erken menopoz için belirgin bir tıbbi neden yoksa, neden muhtemelen genetiktir. Menopoz başlangıcındaki yaşınız büyük olasılıkla kalıtsaldır.

Ebeveyninizin menopoza ne zaman başladığını bilmek, kendi menopozunuzu ne zaman başlatacağınıza dair ipuçları sağlayabilir. Anneniz menopoza erken başladıysa, aynı şeyi ortalamanın üzerinde yapma olasılığınız daha yüksektir.

Yaşam tarzı faktörleri

Bazı yaşam tarzı faktörlerinin menopoza ne zaman başladığınız üzerinde etkisi olabilir. Sigara içmek östrojeni etkiler ve erken menopoza katkıda bulunabilir.

Vücut kitle indeksi ayrıca erken menopozu da etkileyebilir. Östrojen yağ dokusunda depolanır. Çok zayıf olan kadınların daha az östrojen deposu vardır ve bunlar daha erken tükenebilir.

Bazı araştırmalar ayrıca vejeteryan bir diyetin, egzersiz eksikliğinin ve yaşamınız boyunca güneşe maruz kalmamanın, erken menopoz başlangıcına neden olabileceğini düşündürmektedir.

Otoimmün hastalıklar

Erken menopoz, tiroid hastalığı veya romatoid artrit gibi bir otoimmün hastalığın belirtisi olabilir .

Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi vücudun bir bölümünü istilacı sanarak ona saldırır. Bu hastalıklardan bazılarının neden olduğu iltihaplanma yumurtalıkları etkileyebilir. Menopoz, yumurtalıklar çalışmayı bıraktığında başlar.

Epilepsi

Epilepsi , beyinden kaynaklanan bir nöbet bozukluğudur. Epilepsisi olan birinin, menopoza yol açan birincil yumurtalık yetmezliği yaşama olasılığı daha yüksektir. Menopoz nedeniyle değişen hormon seviyeleri epilepsili kişilerde nöbetleri etkileyebilir.

Erken menopoz nasıl teşhis edilir?

Menopoza giren zamana perimenopoz denir. Bu süre zarfında düzensiz dönemler ve gelip giden diğer semptomlarınız olabilir.

12 ay boyunca adet kanamanız yoksa ve belirtilerinizi açıklayacak başka bir tıbbi durumunuz yoksa, genellikle menopozda kabul edilirsiniz. Bu erken menopozun bir göstergesi olabilir.

Erken menopoz nasıl tedavi edilir veya yönetilir?

Erken menopoz genellikle tedavi gerektirmez.

Bununla birlikte, menopoz semptomlarını veya bununla ilgili durumları yönetmeye yardımcı olacak tedavi seçenekleri mevcuttur . Vücudunuzdaki veya yaşam tarzınızdaki değişikliklerle daha kolay başa çıkmanıza yardımcı olabilirler.

Erken menopoz, bu kadar erken yaşta ortaya çıktığı için sıklıkla tedavi edilir. Bu, vücudunuzu doğal menopoz yaşına gelene kadar normalde yapacağı hormonlarla desteklemeye yardımcı olur.

En yaygın tedavi, hormon replasman tedavisini (HRT) içerir . Sistemik hormon tedavisi birçok yaygın menopoz semptomunu önleyebilir. Veya vajinal semptomlara yardımcı olması için genellikle düşük dozlarda vajinal hormon ürünleri doktorlar tarafından önerilebilir.