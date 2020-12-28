Erken Boşalma Problemi Nasıl Çözülebilir?

Erkek cinselliğinin özelliği nedir?

Erkekler esasen aktif eşli cinsel yaşantıları başladığında boşalma süreleri oldukça kısadır. Tek eşli ilişkilerde zaman içerisinde kişinin boşalma süresi uzar, yani boşalmasını denetleyebilir hale gelir. Erkek cinselliğinin bir başka özelliği ise boşalma yaşadıktan sonra, yeni bir cinsel birleşme için belirli bir zamana ihtiyaç duyulmasıdır.

Cinsel birleşmede ideal süre nedir? Bunu neler etkiler?

Cinsel birleşmede ideal süre değişken olmasına rağmen 8-10 dakika denilebilir. Bu kadının orgazma olmasını da sağlayabilecek süredir. Tabi ki ideal şartlarda bu süre uygundur, yani tek eşle ve uzun süreli ilişkide. Ancak; kaçamak ilişkiler, kişinin düzenli bir ilişkisinin olmaması, sık eş değiştirmek, az cinsel birleşme sıklığı, endişe bozuklukları, aşırı stresli yaşantı, eşler arasında uyumsuzluk, uygunsuz ortamlar gibi durumlar, bu durumu etkiler. Boşalma süresi yeterli olan kişiler bile bu gibi olumsuz durumlarda boşalma süresini denetleyemeyebilir.

Erken boşalma problemi yaşayan erkekler nasıl davranır?

Erken boşalma en sık cinsel sorundur. Neredeyse erkeklerin % 40’ında görülmektedir. Ancak bunu erkekler çoğunlukla bir sorun olarak görmezler. Yalnızca erken boşalma sorunuyla başvuru, yok denecek kadar azdır. Başka cinsel sorunlarla başvurduklarında durum anlaşılır. Erken boşalma problemi yaşayan kişiler, aynı gün içerisinde birden çok cinsel birleşme yaşayarak, süreyi uzatmaya çalışırlar. Bazıları ise erken boşalma korkusuyla sevişmeden, cinsel birleşmeye başlamak ister.

Çözüm arayışında yanlış yollar nelerdir?

Erken boşalma en sık rastlanılan cinsel sorun olması, ancak kişilerin utanması ya da nereye başvuracaklarını bilmemeleri bu durumda yanlış çareler peşinde koşmalarına neden olmaktadır.

Bu sık rastlanan sorun için ciddi bir pazar oluşmuştur. İnternetin de yaygınlaşmasıyla birlikte sağlığı ciddi tehdit edebilecek yanlış çözümler ve saçma yöntemlerle kişiler sömürülmektedirler. Bunların başında geciktirici spreyler gelmektedirler. Geciktiriciler penisi uyuşturarak cinsel hazzı azaltmaktadırlar ve bazen kadınlarda sağlık problemlerine neden olmaktadırlar.

Merdiven altı yapılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar bu sorunla ilgili oldukça yoğun satılmaktadırlar. Bunların içinde insan sağlığını tehdit eden ve içeriği bilinmeyen kimyasal maddeler bulunabilmektedir.

Bazıları ise cinsel birleşme öncesinde bazı antidepresan ilaçlar kullanarak gecikmeyi sağlamaktadırlar, ancak bu tür ilaçlar cinsel hazzı azaltmaktadırlar.

Erken boşalma sorununda neler yapmalı?

Erken Boşalma sorununda öncelikle deneyimli bir psikiyatristten yardım alınmalıdır. Çiftin beraber tedaviye katılması daha uygundur. İlaç kullanmadan tedavi edilmesi esastır. Zaten kişinin her cinsellik öncesi ilaç kullanması, ya da geciktirici sprey kullanması cinselliğin doğasına uygun değildir. Erken boşalma, yapılan cinsel tedavi/terapilerle 8-12 seansta ilaç kullanmadan, kalıcı olarak çözülebilmektedir.