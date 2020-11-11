Erkeklerin Kendisi İçin Yapması Gereken Şeyler

Erkekler, özellikle dış görünüşleri ve meditasyon gibi ruhsal durumlar söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarına kadınlar kadar odaklanmaya alışkın değiller. Açık konuşmak gerekirse, bakımlı erkekleri hepimiz seviyoruz, aslında onlar da kendilerine bakmak istiyorlar, ancak toplum baskısına karşı hala fazlasıyla duyarlılar. Gelin bu efsaneyi birlikte çürütelim!

Partneriniz zaten kendi zevki için çok şey yapıyorsa, bu harika! Değilse, onu yönlendirebileceğiniz bazı bakım önerilerini paylaşıyoruz.



Uyumlu giyinmek



Etrafta iyi giyimli bir erkekle çok sık karşılaşmıyor olabilirsiniz. Doğru kıyafet, uygun renkler ve kesim… Bunların hepsi için biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Ve mesele, her zaman en yeni ve en pahalı kıyafetleri giymek değil, duruma, kişinin vücuduna ve tarzına uyan kıyafetler giymekle ilgili.

Spor salonuna gitmek



Her erkeğin güçlü kaslara sahip olması gerekmez, ancak özellikle sağlık açısından düzenli egzersizler önemlidir. Erkekler spor yaparak, aşırı yükten kaynaklı eklem veya kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltabilir. Ayrıca egzersiz sırasında açığa çıkan endorfin sayesinde oluşan mutluluk hissi paha biçilemez.

Eğer tek başına spor salonuna gitmek gözünde büyüyorsa, ona eşlik edebilirsiniz. Paylaşılan tutku insanları birbirine yakınlaştırır ve partnerinizle spor yapmanız, aynı zamanda kendinize bir iyilik yapmak için de mükemmel bir fırsattır!



Bakımlı bir sakal ve saç modeli



Kirli sakal modası, erkekler arasında hızla popülaritesini artıran bir stil olarak karşımıza çıkıyor. Berber dükkanına yapılan düzenli ziyaretler, uygulanan özel cilt bakımları, erkeğin cazibeli, aynı zamanda özenli ve zarif görünmesini sağlar. Yani kadınların havasını değiştiren kuaför salonları, aslında erkekler için de mantıklı bir meditasyon merkezi niteliğindedir.







Cilt bakımı



Bir insanın cilt bakımı için sadece sabuna ve suya ihtiyacı olduğu bir efsanedir. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi cilt sorunları yaşayabilir, ayrıca tıraş sonrası tahriş olmuş bir ciltle karşılaşabilirler. Susuz kalmış cildi rahatlatmak için iyi bir nemlendirici krem ​​işe yarayacaktır. Ama hepsi bundan ibaret değil!

Partnerinizden yüz toniği kullanmasını isteyin. Tonik, göze batan tıkalı gözeneklerle mücadelede etkili bir araçtır ve aynı zamanda cildi daha esnek ve pürüzsüz hale getirir.



Kişisel gelişim



Bir erkeğin kendine bakmasını seviyoruz, ancak yapsalar bile ilk bakışta fark edemeyeceğimiz birkaç şey var, kişisel gelişim de bunlardan biri… Bir erkeğin bilgisine sürekli olarak yenilerini eklemesi ve entelektüel görünmesi her zaman hoşumuza gider.

Elbette bu sıralamada önemli olan sadece romanlar değildir. İş alanındakiler ya da kişisel gelişim kitapları da harika bir fikir olabilir. Bunları birlikte okumanız ise, özel kitap kulübünüzü kurmanıza ve farklı görüşleri paylaşmanıza olanak tanır.

Eğlence



Mutlu bir insanı izlemekten daha iyi bir şey yoktur. Bu nedenle partnerlerinizin tutkularını yerine getirmelerine destek olmaya çalışın. Her ikinizin de birbirinize karşı olumlu bir tutum sergilediği, destekleyici bir ilişki içinde olmak, refahınıza büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Eğlence herkesin günlük rutininde olmalı, özellikle de iş yerinde geçen zor bir günün ardından. Partiye gitmek yerine sinemada ya da evde birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu aktiviteleri hayata geçirmek aslında o kadar da zor değil. Ancak henüz kendisi için bir şeyler yapması gerektiğinin farkında değilse, ona ilham verebilir ve bir süre sonra partnerinizin yeni alışkanlıklarına ne kadar çabuk alıştığını görebilirsiniz.