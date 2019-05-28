Erkeklerin Eş Bulma Güçlüğü Yaşadığı 14 Ülke

14. Libya

Libya'da yıllarca süren iç savaştan ötürü, ülkedeki kadınlar göç etmek zorunda kaldı. Yaşanan bu göç olayı sonrası da ülkedeki kadın nüfusu önemli ölçüde azaldı.

13. Filipinler

Pasifik'teki en fakir ülkelerden biri olan Filipinler'de kadınlar, Avustralya, Asya ve hatta Orta Doğu'ya çalışmaya gidiyorlar. Sonuç olarak kadın ve erkek nüfusundaki denge de bozuldu ve fark her geçen gün daha da artıyor. Son istatistikler ayrıca, evlenen çiftlerin sayısının düştüğünü ve konunun kadın sıkıntısı ile ilgili olabileceğine dair daha fazla kanıt sağladığını gösteriyor.

12. İzlanda

İzlanda'yı düşündüğümüzde genellikle iki şey akla gelir; buzla dolu olması ile şarkıcı, DJ ve aktris Björk. İzlanda ile ilgili belirtmemiz gereken bir başka nokta daha var ki; o da erkek nüfusunun fazla olması. Bir zamanlar hükümetin yabancı kadınlara, İzlandalı erkeklerle evlenmeleri ve ülkeye yerleşmeleri karşılığında 5 bin dolar teklif ettiği yönünde bir söylenti bile vardı.

11. Norveç

Son yıllarda göç, Norveç'i de ele geçirdi. Özellikle Norveçli kadınları. Dünyanın en liberal, eşit ülkelerinden biri olarak anılan Norveç'te kadınların ülkeden ayrılmak istemesi de çok şaşırtıcı değil mi?

10. İran

Ülke tarihinde ilk defa, İran'daki erkekler kadınları geride bıraktı. En etkili faktör, İranlı kadınların yüksek derecede eğitimli olmaları ve genellikle becerilerine uygun yurt dışında iş aramaları olmuştur.

9. İsveç

Kuzeni Norveç gibi İsveç'te de kadın-erkek nüfusunda bir eşitsizlik meydana gelmeye başladı. Bugün, İsveç'teki erkek nüfusu kadın nüfusundan yaklaşık 12 bin kişi daha fazla ve bu rakamın artması bekleniyor.

8. Afganistan

Afganistan, yaşanan savaşlardan ötürü kadınlarını göç etmek zorunda bıraktı. Kadınlar ve çocuklar göç ediyor, erkekler ise savaşmak için kalıyor. Sonuç, erkek nüfus oranının arttığı bir ülke.

7. Nijerya

1.04 erkek / 1 kadın oranı, Nijerya'yı Afrika kıtasındaki en yüksek oranlara yerleştirir. Çocuk evliliği, çok eşlilik ve kadın sünneti, birçok kadının hayatlarının daha iyi olacağı yerleri bulmak için ülkeden kaçmasına neden oldu. Son zamanlarda hükümet, eş bulamayan genç yetişkin erkeklerin sayısıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

6. Yunanistan

Bir zamanlar Yunanistan Avrupa'ya göç edenler için daha sonra İngiltere ya da Fransa'ya taşınacak olan bir başlangıç ??noktası olarak hizmet etti. Ancak nispeten ucuz fiyatlar ve güzel hava durumu yıl boyunca Yunanistan'ı birçoğu için nihai hedef haline getirdi. Orta Doğu'dan gelen yeni göçmenlerin önemli bir kısmı erkek olup, cinsiyet oranını bu yöne doğru itmektedir.

Öte yandan ülkede cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yaşanmaya başlaması da pek çok kadının daha adil ücret aldıkları diğer Avrupa ülkelerine taşınmasına neden olmuştur.

5. Mısır

Mısır, Arap dünyasında ve Afrika kıtasındaki en büyük nüfuslu ülkedir. Ülkede her 1 kadın için 1,05 erkek oranı bulunuyor ve bu da eşitsizliğe neden oluyor. Mısır, kadınların ev yaşamına daha uygun olduğunu düşünen bir toplum olarak biliniyor. Bu düşünce tarzı da bilim, tıp, hukuk gibi alanlarda çalışmak isteyen Mısırlı kadınların göç etmesine neden oluyor.

4. Çin

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de 40 milyon daha fazla erkek var.

3. Hindistan

2024 yılına kadar dünyanın en kalabalık 1. ülkesi olarak Çin’in tahtını ele geçireceği ön görülen Hindistan'da ciddi bir kadın sıkıntısı var. Bu oran şu anda her kadın için 1,08 erkek, yan, 37 milyon daha fazla erkek demek.

2. Birleşik Arap Emirlikleri

Petrolün keşfi, balıkçı köyleriyle dolu bu çölü, ülkenin bugün haline geldiği delicesine zengin, modern turist destinasyonuna dönüştürdü. Yabancılar ülke nüfusunun % 85'ini oluşturuyor ve çok büyük bir kısmı da erkek. Bekar kadınların eksikliği ile birlikte, birçok erkek de erkek aşkı bulmak için ülkeyi terk etti.

1. Katar

Katar, açık ara farkla listenin başında yer alıyor. Bu zengin Ortadoğu ülkesinde erkeklerin kadınlara oranı 3,41 ila 1'dir. Yukarıda belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri hariç, başka hiçbir ülkede erkek / kadın oranı 1,54'ten büyük değildir. Katar'daki geniş oran, büyük ölçüde şu anda ülkenin tüm iş gücünün % 94'ünü oluşturan erkek göçmenlerin akını ile ilişkilendirilmektedir.

MAHMURE ÖZEL