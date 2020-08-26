Erkeklerin en sık yaptığı moda hataları

Rahatsız giysiler



Çoğu erkek, doğru kombini bulmak için kıyafetlerine yeterince zaman ayırmaz. Alışveriş yaparken genelde ne seçeceklerini bilmediklerinden strese girer ve mağazadan eline geçen kıyafeti çoğu zaman denemeden alıp çıkarlar. Hatta daha da kötüsü erkeklerin büyük bir kısmı, üzerine oturmamış ya da kumaş potluğu olan bir pantolonu ancak kız arkadaşı tarafından söylendiğinde fark eder.



Kırışıklıklar



Kıyafetlerini ütüsüz giyenlerin bir kısmı bunu ‘yaz stili’ olarak adlandırsa da, bunun kolaya kaçmak için akıllıca bir bahaneden başka bir şey olmadığını kabul edelim. Eğer dış görünüşünüze önem vermek istiyorsanız, kırışacak olsa bile giysilerinizi giymeden ütülemelisiniz. Aksi halde en pahalı kostümünüz bile özensiz görünmenize engel olamayabilir.

Aksesuarlar ve ayakkabılar

Siyah ve kahverengiyi asla aynı kombinde kullanmayın. Eski bir kural olsa da, bu kural takım elbiselerde büyük rol oynar. Ayakkabı ve aksesuarlarınızın, takım elbisenizin rengiyle uyumsuzluğu ve kumaş koordinasyonun olmaması, erkek modasında yapılmaması gereken hataların başında yer alır.

Kahverengi ayakkabı tercih ediyorsanız, saat kayışınızın ve kemerinizin aynı kahverengi tonlarında olduğundan emin olun. Aynı durum siyah için de geçerli. Eğer tercihiniz siyah ayakkabıdan yanaysa, ona uygun bir kemer seçin ve kahverengi bir takım elbise giyerek bütün bir günü mahvetmeyin… Ve erkekler için kötü bir seçenek olan beyaz ayakkabılardan uzak durun!

Uyumsuz kombinler



Erkeklerin yaptığı başka bir hata da birbiriyle uymayan aynı renk kombinasyonlarını seçmek. Açık bej ve soluk bir mavi… Her ikisi de ayrı ayrı harika renkler, ama birbirini tamamlamıyor. Ya da soluk siyah ve simsiyah, yeşilin tamamen farklı iki tonu… Hala benzer tonları aynı anda kullanarak uyumlu olduğunuzu düşünüyorsanız, bir farklı tonları denemeye çalışın. Değişimi siz de fark edeceksiniz.



Marka logoları



Seçimini baştan aşağı kusursuz görünen tasarım kıyafetlerden yana kullanmış bir erkek, kesinlikle göz yorucu! Ya şık tasarımları olan bir şirketin reklam panosu gibi görünenler? Ciddi bir göz vakası tehlikesi oluşturabilir! Her şeyden önce kalite, özellikle gösterişli tasarımcı etiketleri, göz yoran marka logoları demek değildir. Üzerinde göz yorucu logolar ve marka yazıları olan kıyafetlerden hızla uzaklaşmalısınız.