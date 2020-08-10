Erkeklerde Cinsel Estetik Tabu Olmaktan Çıktı

Erkekler genital bölgeye çok fazla önem veriyor. Son dönemlerde erkeklerden bu konuyla ilgili çok fazla talep alınıyor. Özellikle cerrahi tekniklerin gelişmesi, anestezi kolaylığı ve hastane kalitelerinin artışıyla beraber son 2-3 yılda erkeklerin de estetik talepleri ciddi oranda yükseldi. Özellikle sıkça uygulanan burun ve karın bölgesi estetiğinin yanına son dönemde penis estetiği de eklendi.

Erkekler bu konuda artık daha öz güvenli

Özellikle cinsel aktif dönemdeki erkekler genital bölge epilasyonuna ve beyazlatma işlemine sıkça başvuruyor. Erkekler, genital bölgelerinin temiz olmasının yanında cinsel organlarının duruşunun da iyi olmasını istiyorlar. Bu nedenle penis büyütme operasyonlarına talep günden güne artmaya başladı. Sıklığı gittikçe artan ve konforlu bir ameliyat olması sayesinde erkekler de artık bu konuyu konuşmaktan çekinmiyorlar.

2 saatlik konforlu bir operasyon

Penis estetiği, spinal (belden aşağı) anestezi altında 1.5-2 saat içerisinde tamamlanan konforlu bir operasyondur. Aynı seansta genellikle uzatma ve kalınlaştırma yapılır. Kalınlaştırma için en çok tercih ettiğimiz yöntem hastamızın karın bölgesinden yağ alarak bunun peniste cilt altına enjekte edilmesidir.

Operasyon sonrasında verilecek egzersiz önerilerinin de hasta tarafından iyi uygulanmasıyla beraber uzun süreli ve etkili sonuçlar elde edilmektedir. Genel anesteziye ihtiyacın olmaması sayesinde de yalnızca 1 günlük yatıştan sonra taburculuk sağlanabilir.