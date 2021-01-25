Erkekler Göz Çevresi Morluklarından Nasıl Kurtulabilir?

Erkeklerin ciltlerinin kadınlara göre yağlanmaya daha meyilli olmasına karşın, göz çevrelerinde kuruluk, matlık ve koyu halkalar oluşabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ve cildin nemsiz kaldığı dönemlerde erkeklerin göz çevresinin daha cansız görünmeye meyilli oluyor.

Göz çevresindeki yorgun görünüm, ince kırışıklıklar ve torbalanmalar erkek cildini olduğundan daha yaşlı gösteriyor. Daha sağlıklı ve genç bakışlara sahip olmak için kişiye özel tedaviler bulunuyor. Göz altında morluk ve çökmeler varsa göz altı ışık dolgusu; kuruluk, morluk ve kızarıklık varsa mezoterapi, PRP tedavileri; elastikiyet kaybı yoğun ise de enerji bazlı hasarlayıcı tedaviler uygulanır.

Göz altı ışık dolgusu ile göz altı halka ve morluklarına çözüm

Bilinen ismi ile göz altı ışık dolgusu uygulamasıyla yanak ve göz altı arasındaki oluklar ve çöküklükler tedavi edilebilirken, göz altı morluklarında da belirgin bir azalma sağlanır. Işık dolgusu, içeriğindeki aminoasit, vitamin, antioksidanlar sayesinde kullanılan alana homojen bir şekilde yayılarak etkisini gösterir. Uygulama öncesinde bölgede krem anestezisi sağlanır. Ağrısız ve konforlu bir uygulamadır. Etkinlik, işlem sonrasında hemen görülebilir maksimum etkiye 10-14 gün sonra kavuşulur.

Aydınlık bakışlar için PRP ve mezoterapi

Az su içmenin yanı sıra uykusuzluk ve aşırı ekran maruziyeti de göz çevresi cildinde hyaluronik asit miktarının azalmasına yol açarak kuruluk ve morluk gelişimine neden oluyor. Göz altı morlukları için PRP uygulaması da sorunun giderilmesinde etkili oluyor. Mezoterapi ise amaca yönelik hazırlanan renk açıcı vitamin, aminoasit ve aydınlatıcı sıvıların cildin orta tabakasına çok ince iğnelerle gönderilmesi işlemidir.

Bu uygulamalarla göz kapaklarında ve çevresinde cildin yenilenme sürecinin başlıyor. Hem PRP hem mezoterapi benzer mekanizmalarla göz altı morluk ve halkalarının aydınlanmasını sağlar, göz çevresininde hyalüronik asit içeriğini artırarak bölgeyi dolgunlaştırıp çizgileri azaltır. Böylelikle göz çevresinin daha genç görünmesine yardımcı olur. 10-14 günde bir yapılan uygulama ile 4-6 seans sonunda daha aydınlık bir göz çevresine ulaşılır.

Enerji bazlı tedavilerle elastikiyet kaybı siliniyor

Göz çevresi cildi yüzün diğer bölgelerine göre daha fazla hareket ediyor ve zayıflamış kas dokuları daha erken kırışıklık ve sarkmaya neden oluyor. Elastikiyet kaybı fazla olan göz çevresi tedavisinde sadece dolgu ve mezoterapi tedavileri yeterli olmayabiliyor. Teknolojik tedavilerle gözlere zarar vermeden göz çevresi cildinde sıkılaşma elde etmek mümkün oluyor.

Fotona SmoothEye lazerle göz çevresi gençleştirme tedavisinde, hedef doku Er-Yag lazer yardımı ile görünen bir hasar oluşturulmadan derinlemesine ısıtılır. Bu yenilikçi tedavi, ciltte zamanla deforme olmuş kolajeni ve fibroblast aktivitesini uyararak alt katmanlarından yüzeye doğru cildin yenilenmesini sağlar. Böylece kırışıklıkların ve cilt gevşekliğinin görünümünü en azaltıp daha sıkı, daha genç, bir cilt oluşturur elastikiyet kaybını düzeltir.

Altın iğneli radyofrekans göz çevresi için de kullanılıyor

Tüm bu tedavilerden başka göz çevresinde, altın iğneli radyofrekans tedavisi de rahatlıkla uygulanabilen başka bir enerji bazlı tedavidir. Bu uygulama, problemli ciltte minik hasarlar oluşturarak cilt rejuvenasyonu başlatır ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybını azaltır, göz çevresini yeniler. Bir çeşit yoğunlaştırılmış ışık tedavisi olan Lumecca ışıltı lazeriyle morluk ve elastikiyet kaybı hedeflenir. Göz çevresinde yeni elastin ve kollajen lifler sentezlenir. Bu alanda melanin pigmentinin parçalanarak atılmasını cilt renginin açılmasını ve cilt kalitesinin artırılmasını sağlar.