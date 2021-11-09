Eritrosit (RBC) Nedir? Eritrosit Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Eritrosit, insan sağlığı için önemli görev üstlenen kırmızı kan hücreleridir. İnsan vücudunda birçok görevi vardır. Bu nedenle eritrosit hakkında sıklıkla araştırma yapılmaktadır. İşte eritrosit yüksekliği, düşüklüğü ve merak edilen bilgiler...

Eritrosit nedir?

Eritrositler (kırmızı kan hücreleri veya RBC'ler) , akciğerler ve dokular arasında oksijen ve karbon dioksiti taşıyan, hemoglobinle dolu çekirdeksiz, bikonkav hücrelerdir . Eritropoez adı verilen bir süreçle kırmızı kemik iliğinde üretilirler .

Eritrosit değeri kaç olmalıdır?

Eritrosit miktarı vücuttaki oksijen ve karbondioksit miktarı için büyük önem taşımaktadır. Değer aralığı organizmaya göre değişken olsa da ortalama bir değer aralığı mevcuttur. Ortalama değer aralığın altında ya da üstünde olması sağlık açısından birtakım riskleri ortaya çıkarabilir. Eritrosit normal değer aralığı 3,90-5,50 milyon/mm3 şeklindedir. Yetişkin bir kadında 4,00-5,20 aralığında olmalıyken; yetişkin bir erkekte 4,00-5,20 değer aralığına düşmektedir. Değer aralığı olarak yetişkin bir erkek ve 6-12 yaş arasındaki bir çocuk aynıdır. 13-15 yaş aralığındaki bir çocukla yetişkin bir kadındaki eritrosit değer aralığı aynıdır. Eritrosit miktarı bebeklerde daha fazladır. Özellikle yeni doğan bir bebekte maksimum değer 6 milyon/mm3 değerine kadar yükselmektedir.

Eritrosit yüksekliği ne anlama gelir?

Eritrosit yüksekliği vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin miktarıyla eşdeğerdir. Organizmanın oksijen kaynağı bu hücrelerden sağlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda fazla yükselebilir. Bu durum risklidir. Bazı nedenleri vardır:

- Böbrek hastalıkları,

- Kafein ve nikotin miktarında yükseklik,

- Organizmanın kaldıramayacağı ağır hareketler,

- Bazı antibiyotiklerin olası yan etkileri,

- İlaç bileşenleri,

- Rakımı yüksek alanlarda uzun süre bulunmak,

- Uyku apnesi,

- Hemokonstantrasyon.

Eritrosit düşüklüğü nedir?

Eritrosit düşüklüğü kandaki kırmızı kan hücrelerinin az olduğu anlamına gelmektedir. Kanda yeterli miktarda oksijen ve karbondioksit bulunmadığı anlamına gelmektedir. Oldukça riskli olarak adlandırılabilecek birtakım hastalıklar ortaya çıkabilir. Nedenler:

- Akdeniz Anemisi,

- Kan kanseri,

- İlik yetmezliği,

- Kemoterapi için kullanılan ilaçlar,

- Sağlıksız ve düzensiz beslenme durumu,

- Genellikle epilepsi tedavisinde tercih edilen hidantoin ilaçları,

- Bazı kan hastalıkları,

- Kan spazmı,

- Gebelik,

- B12 ve demir vitamininde eksiklikler,

- Tiroid hormonu hastalıkları,

- İç ve dış kanama durumları.