Erik Nasıl Yetişir? Erik Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Sert çekirdekli meyve yapısına sahip olan erik, farklı iklim tiplerinde yetiştirilebilmektedir. Ülkemiz, eriş yetiştiriciliği hususunda oldukça önemli bir konuma sahiptir. Çoğu bölgede yetiştirilebilir olması sayesinde, eriğin taze olarak tüketilmesine olanak sağlamaktadır.



Erik Nasıl Yetişir?

Erik çekirdeğinin içerisinde bulunan tohumun çıkarılması gereklidir. Bu işlemi yapabilmek için pense, çekiç gibi araçlardan faydalanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken durum ise tohumun zarar görmemesidir.

Çıkartılan çekirdekleri iki tane havlu kağıt arasına aralıklı olarak yerleştirin. Sprey şişesine koyduğunuz su ile hafifçe nemlendirin. Bu işlem uygulanırken havlu kağıtta kuru bölge kalmamalıdır.

Hazırladığınız çekirdekleri buzdolabı içerisine hava almamasına dikkat ederek yerleştirin.

Çimlenmeye bırakılan çekirdekler doğrudan güneş ışığına ve neme maruz kalmamalıdır. İçerisinde süt bulunan ya da sıvı miktarı fazla olan çekirdeklerin çürümesi engellenmiş olur. Bu sebeple hazırladığınız çekirdekleri, buzdolabınızın sıfır santigrat derecelik olan bölümünde 1 hafta muhafaza edebilirsiniz.

Filizlenmiş olan çekirdeklerinizi toprağa, filizlenen olan kısmın üstte kalmasını sağlayacak şekilde ekim yapabilir ve can suyunu ekleyebilirsiniz.

Erik Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Ülkemizde en çok Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Fakat ülkemizin her noktasında erik yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hatta fazla yağış alan bölgelerde erik bitkisine sulama dahi yapılmamaktadır. Her sene erik üretiminde farklılıklar gözlemlense de düzenli olarak artış görülmektedir. Ülkemizde mevcut olan ekolojik şartlar ve don olayları sebebi ile dalgalanmalar gözlemlenebilmektedir.



Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen erik bitkileri don olaylarından etkilenmemektedir. Erik türleri, kurutmalık ve sofralık olarak tüketilebileceği gibi, reçel ya da konserve olarak da tüketilebilmektedir. Sıcak iklimlerde rahatlıkla yetişebilen erik, soğuk iklimlere de uyum sağlayabilmektedir. Erik meyvesinin kalitesinin iyi olabilmesi ve büyüyebilmesi için yeter miktarlarda suyun bulunması gerekmektedir.



Can eriği, tatlı üryani, mürdüm eriği ve papaz eriği en çok bilinen ve tüketilen erik çeşitleridir. Çoğu toprak türünde kolaylıkla yetişebilen erik bitkisinden, sıcak, nemli ve mineral bakımından zengin olan topraklarda daha kaliteli ürün alınmaktadır. Budama işlemleri ise genellikle kış mevsimlerinde yapılıyor olsa da az da olsa yaz mevsimlerinde de yapılabilmektedir.