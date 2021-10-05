Erik Besin Değerleri: 1 Yeşil Erik Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Erik içerisinde A, C ve K vitaminleri bulunmaktadır. Bunun yanında içerisinde folat, B1 vitamini, fosfor, kalsiyum, çinko, florür, potasyum bulunmaktadır. Lifli bir gıda olması nedeni ile tok tutma özelliği bulunur ve sindirim sistemi için faydalıdır. Bu nedenle diyetlerde sıklıkla tercih edilmektedir. 100 gram yeşil erikte yaklaşık olarak 46 kcal kalori bulunmaktadır.



Eriğin Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?



100 gram yeşil erik içerisinde 0.7 gram protein bulunmaktadır. Bunun dışında yaklaşık 11.42 gram karbonhidrat değeri bulunmaktadır.