Erik Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Erik Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Erik ağaçlarının çeşitleri ve farklı türleri bulunmaktadır. Erik ağaçlarının küçük ağaç formları dışında çalı formunda olanları da bulunmaktadır.

Erik Ağacı Nedir?

Erik ağacı sert çekirdekli meyveleri olan bir ağaç türüdür. Küçük ağaç boyu veya çalı boyu olabilmektedir. Eriğin yenilen kısmı ise yumuşak, etli ve sulu olan kısmıdır. Gülgiller familyasından olan bir ağaç türüdür. Meyvesi yenen ağaç türlerinin ortak adı olarak belirtilmiştir.

Erik Ağacı Özellikleri

Erik ağacı farklı zamanlarda meyve verebilen bir ağaç türüdür. Erken dönemlerde can eriği çıkar ve sonrasında ise Japon eriği bunu takip eder. Ağustosta ise Avrupa eriği olgunlaşır. İlkbaharda başlayan erik çeşitleri, sonbahara kadar çeşitlenerek devam eder. Farklı dönemlerde olgunlaşan bu erik çeşitleri ise büyüklük ve biçim olarak farklıdır.

Eriği kabuğu incedir ve renkleri türlerine göre sarı, yeşil, mor ve kırmızı renklerde olmaktadır. Türkiye’de ise en bilinen erik çeşitleri can eriği, mürdüm eriği ve papaz eriğidir. Eriklerin türlerine ve çeşitlerine göre ağaç boyları da değişiklik göstermektedir. Eriğin dış kısmı yenir ama çekirdek kısımları acıdır. Her meyvesinin şekli ve rengi birbirinden farklıdır.

Erik Ağacı Bakımı

Erik ağacının bakımı bahçenin tanzimi ile başlar. Erik ağacının olduğu bahçenin su birikintisinin olması engellenmelidir. Aynı zamanda yabani otlardan arındırılması gerekir. Erik ağacının damla sulama sistemi ile sulanması daha iyi sonuç verecektir. Ağaç dikimi öncesinde bu sulama sisteminin hazırlanması sağlıklı olacaktır.

Ağaçların erken çiçeklenmesi ve don tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Erken çiçeklenen ağaçlar zarar görürse meyve oranı azalır. Ağaçların kuzeye bakan yamaçlarda dikilmesi daha doğru olacaktır. Kış ayı ılık geçen bölgelerde ağaç dikimi için sonbahar uygun olacaktır. Kışı soğuk geçen yerlerde ise ilkbahar dikim için uygundur.

Erik Ağacı Nasıl Yetişir?

Erik türleri bir tek çeşit değildir ve birden fazla erik çeşidi vardır. Her erik çeşidinin ise yetişme şekli farklıdır. Can eriklerinin yetiştirilme ortamı ılıman olmalıdır. Japon grubu olan erikler ise sıcak ve ılıman iklimleri tercih ederler. Eriklerin çeşitlerine göre toprak istekleri de değişmektedir. Erik ağacı saçak kök denilen bir yapıya sahiptir. Saçak kök olan ağaçlar ise derin topraklar yerine sığ toprakları tercih ederler.

Can eriği yetiştiği toprağın yapı olarak kireç oranının yüksek olmasını ister. Fakat Japon grubu erikler toprak açısından çok fazla seçici olabilmektedirler. Yapı olarak daha zengin topraklarda yetişmesi gerekmektedir. Eriklerin yetişeceği toprakların Ph’ı oranlarının 6,5- 7 arası olması daha verimli olmalarını sağlayacaktır. Don olayına karşı ağaçlar koruma altına alınmalıdır.

Eriklerin dikimi sırasında da bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Erik bahçelerinin kare veya üçgen dilim şeklinde olması daha uygun olacaktır. Bahçenin toprağı zengin bir yapıya sahipse, ağaçların arasındaki mesafe fazla olabilir. Tüm özellikler dikim sırasında göz önüne alınmalıdır. Erik ticari açıdan da önemli bir meyvedir.

Erik Ağacı Nerede Yetişir?

Erik ağacının anavatanı Anadolu topraklarıdır. Ama dünyanın pek çok yerine zaman içerisinde uyum göstermiş bir ağaç türüdür. Kafkasya bölgesinden dünyaya yayıldığı düşünülmektedir. Erik ağacının pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerin 2000 den fazla olduğu düşünülür. Türkiye’de ise yaklaşık 250 çeşit erik yetiştirilmektedir.

Türkiye’de birkaç bölge hariç her yerde yetişebilmektedir. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yetişememektedir. Erik ağacı toprak cinsi konusunda sıkıntılı olan bir ağaç değildir. Ama humuslu ve zengin topraklarda daha verimli olmaktadır. Sıcaklığın olduğu, nem oranının bulunduğu topraklarda daha iyi yetişir. Aşılama yöntemi ile oluşturulan türlerde vardır.

Erik Ağacı Faydaları

Eriğin kullanım şekli birden fazladır. Erik taze haliyle tüketilebilir ama bunun dışında kurutularak ta tüketilmesi mümkündür. Ayrıca komposto yapımında kullanılır. Bazı bölgeler ise pestil yapımında kullanmaktadır. Tatlı ve mayhoş arası değişen tadı ile tüketimi oldukça keyiflidir.

Erik meyvesinin içinde de vitamin bulunmaktadır. Erikte bulunan B vitamini yanı sıra magnezyum ve potasyum mineralleri açısından da zengindir. Ayrıca içindeki lif yapısı ile bağırsak sistemine iyi gelmektedir. İçeriğinde demir, fosfor ve sodyumda bulunmaktadır.