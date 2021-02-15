Erguvan Nasıl Yetişir? Erguvan Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Erguvan, tek gövdeli, yaprakları dökülen, çalı görünümündeki mor renkli çiçek açan bir ağaçtır. Tarihte de önemli bir yeri olan erguvan ağacı çiçekleri ile sokak ve caddeleri renkli bir görünüme kavuştururlar.

Erguvan Nasıl Yetişir?

Erguvan ağacı, çoğu ağaç türünde olduğu gibi tohumundan yetiştirilen bir ağaçtır. Ancak tohumların sertliği nedeniyle yetiştirilmesi özel bir ilgi istemektedir. Erguvan tohumlarının sertliğinin kırılması için 2-3 dakika sıcak suda bekletilmesinin ardından, 24 saat süre ile ılık suda tutulur. Bu işlemin amacı sertleşen tohumun yumuşatılmasının yapılmasıdır. Bu işleme tabi tutulmayan erguvanlar çimlenmesi yapılamaz.

Erguvan, yılın belirli dönemlerinde yaprak dökümü yapar. Bu nedenle de -10 derecede ışıklı güneş gören veya yarım gölge olan yerlerde yetiştirilir. Erguvanı cadde ve sokaklarda görebilmenin nedeni çok fazla bakım gerektirmeyen bir ağaç olmasıdır. Erguvanlar kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Şehir içinde görülmelerinin bir diğer nedeni de hava kirliliğinden etkilenmemeleridir. Bunların yanı sıra budama işlemi hariç bir bakıma gerek duymazlar.

Erguvan Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?

Erguvan ağaçları, Türkiye'de yaygın olarak Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde görülmektedir. İstanbul sokaklarının simge ağacı olan erguvan dayanıklı yapısı nedeniyle şehir içinde görülebilmektedir.

Erguvan ağaçları baharın müjdecisi kabul edilmektedir. Bu nedenle de Mart ve Nisan aylarında sadece bir kaç haftalığına çiçek açarlar. Ardından ise yaprak dökümüne giderler. Ekim işlemleri Yaz ayları haricinde diğer aylarda erguvanların ekimleri yapılır. Erguvan Türkiye'de Bursa, İstanbul, Çatalca bölgelerinde yetiştirilmesi yapılır. Ayrıca bahar aylarında İstanbul'daki koru ve parklarda erguvan ağaçları sıklıkla görülebilir. Erguvan ağaçlarının ömürleri oldukça uzundur. Bu açıdan da avantajlı olan erguvan ağaçları 15 - 20 yıl arasında yaşayabilmektedirler.

Erguvan Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir?

Erguvan ağaçlarının Türkiye'de yetiştirilmesi son derece kolaydır. Sokaklarda görülmesinin nedeni kendi kendine yetişebilmesidir. Ancak olmayan bölgelerde de erguvanın talebi oldukça fazladır. Bu talebin karşılanması amacıyla özellikle İstanbul'un Kuzey kesiminde (Çatalca ilçesi) özel yetiştirilme alanları bulunmaktadır.

Özel erguvan bahçelerinde yetiştirilen ağaçlar, boyları fazla uzamadan belirlenen bölgelere gönderimi yapılabilen türlerdir. Ayrıca erguvanın ihracatı da yapılmaktadır. Özellikle kurak bölgelerdeki bu ihtiyaçları karşılamak için özel bahçelerde erguvan ekimleri yapılmaktadır.