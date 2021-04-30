Erguvan Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Erguvan Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Erguvan çiçeği, genç dönemde mor-kırmızı, büyüdüğünde yeşil ve maviye dönen bir çiçektir. 10 metreye kadar uzanabilen erguvan çiçeği, Bizans ve İstanbul'un simgesi haline gelmiştir.

Erguvan Çiçeği Nedir?

Baklagiller familyasından olan erguvan çiçeğinin boyu 10 metreye kadar uzanabiliyor. Çalı görünümde olan bitki, karşılıklı bakan dairemsi çiçeklere sahiptir. Batı Asya ve Güney Avrupa erguvan çiçeğinin ana vatanı olarak kabul edilir. Türkiye'de Marmara ve Ege'ye yayılım göstermiştir.

Erguvan Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sıcak ve soğuk havalara karşı dayanıklı olan erguvan çiçeğinin bakımı birçok bitkiye göre kolay kabul edilir. Don olaylarından uzak tutulması gereken erguvanın, yaz aylarında haftada 2, kış aylarında 10 günde 1 kez sulanması yeterlidir. Bunun yanında erguvanın bakımında bazı olmazsa olmazlar bulunur.

* Erguvan bitkisinin her yıl mutlaka düzenli olarak budanması gerekir.

* Suyu çok sevmez, ancak susuz bırakılması bitkiye öneli derecede zarar verebilir.

* Zararlı böceklere ve mantara karşı mutlaka ilaçlanması gerekir.

Erguvan Çiçeği Nasıl Ekilir?

Erguvan çiçeğinin ekimi çelik ve tohumla gerçekleştirilir. Tohumlar sert olduğundan ekilmeden önce sıcak suyun içerisinde 2-3 dakika bekletilmelidir. Hemen ardından önceden hazırlanmış ılık suya konulmalı ve 24 saat bekletildikten sonra ekim işlemi yapılmalıdır. Yapraklarını döken bitkilerden olan Erguvan, Nisan ayında ekilebilir.

Erguvan Çiçeği Nasıl Sulanır?

Erguvan çiçeği her mevsime dayanıklı olmasına rağmen kış aylarında bakımı daha hassas olmalıdır. Erguvan çiçeği kış haricindeki mevsimlerde haftada 1 kez sulanabilir. Kış aylarında ise 10 günde 1 kez sulama yapılabilir. Kış soğu nedeniyle suyunun mutlaka ılık olmasına dikkat edilmelidir.

Erguvan Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir Mi?

Erguvan çiçeğinin doğada kendiliğinden yetiştiği ana vatanı, Güney Avrupa ve Batı Asya'dır. Bu yerlerin haricinde Ege, Marmara gibi mevsimlere sahip bazı yerlerde kendiliğinden görülebilir. Erguvan çiçeği farklı yerlerde bakımı dikkat edilerek yapıldığında yetişebilir. Bulunacağı yerin hava sıcaklığının -15 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Erguvan Çiçeği Anlamı

İnsanoğluyla uzun bir dönemdir yan yana duran erguvan çiçeğine birçok anlam atfedilir. Kimi toplumlarda soyluluk çiçeği olarak bilinirken, bazı bölgelerde; aşk, pişmanlık, umut çiçeği olarak bilinir. Sembolik açıdan başlangıcı, hayatı ve düzeni temsil ettiği ifade edilebilir. Vikinglerden, Amerikalılara, oradan Türklere kadar uzanan hikayesiyle erguvan çiçeği, her kültürde farklı manalara yorumlanmıştır.

* Vikinglerde hayat ağacı olarak tanımlanır.

* Altay Türklerinde dünya ağacı olarak isimlendirilir.

* Antik dönemlerde hayatta kalma ağacı olarak tanımlanmıştır.

Erguvan Çiçeği Latincesi

Erguvan çiçeğinin Latince okunuşu ve yazılışı Cercis siliquastrum L. şeklindedir. Yine Latince dilinde yetiştiği bölgeye Fabaceae adı verilir.

Erguvan Çiçeği Özellikleri

İstanbul'un simgesi olarak kabul edilen erguvanların birçok özelliği bulunur.

* Erguvan 10 metreye kadar uzanabilen, yaprak döken çalı görünümünde bir bitki türüdür.

* Sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olması yetişmesini kolaylaştırır.

* Taze, kuru, balçıklı ve kireçli toprağı sever.

* Erik ve badem ağaçlarında olduğu gibi Erguvan'ın çiçekleri yapraklarından daha önce açılır.

* Toprağa azot bağlayan bitkidir.

* Bolca tohum verir.

* Yaprakları karşılıklıdır. Şekilleri genellikle benzerdir ve düzenli dizilirler. Yaprak uçları yuvarlak olan bitkinin dip kısmı kalp şeklindedir.

* Meyveleri sonbaharda olgunlaşır, kış mevsimi boyunca dalında kalabilir.

* Don olaylarından etkilenir fakat kış ayları yumuşak geçiyorsa bu mevsimde erken çiçeklenmesi mümkündür.

* Hızlı şekilde büyüyen bitkilerdendir.

* Çiçekleri ortalama 1,5-2 santim arasındadır. Meyveleri ise fasulye şeklinde olup 7-10 santim aralığında değişen boya sahiptirler.

* Mart, Nisan ve Mayıs arasında çiçek açtığı söylenebilir.

Erguvan Çiçeği Faydaları

* Yapraklarının kurutulmasından sonra kendisinden elde edilen bitki çayının idrar söktürücü özelliği bulunur. Kullanımıyla vücuttaki zararlı maddelerin dışarıya atılması kolaylaşır.

* Havada bulunan azotu bağlama özelliği bulunur. Bu özelliği sayesinde çevresindeki bitkilerin azotu kullanmasına imkan tanır.

* Hazmı kolaylaştırıcı özelliği bulunan erguvan bitkisi sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur.

* Romatizmaya iyi gelen erguvan bitkisi, kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

* Erguvan bitkisi bulunduğu ortamın havasını temizleme özelliğine sahiptir.

Erguvan Çiçeği Hikayesi

Erguvan ağacının her kültür ve inanışta farklı bir hikayesi vardır. Bunlardan en çok bilineni ise Hz. İsa'ya ihanet eden Yahuda isimli havarinin, kendisini Erguvan ağacına astığı tabiridir. Bu sebeple İngilizce dilinde sıklıkla Yahuda'nın ağacı olarak isimlendirilir.

Roma imparatorluğu zamanında, erguvan kararlılık ve yüceliği simgelerdi. Osmanlı'da ise Hürrem Sultan'ın en çok sevdiği rengin erguvan moru rengi olduğu belirtilir. İmparatorluk rengi olmasından dolayı, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce üzerine erguvan moru renkli elbiseler giydirildiği ifade edilir.