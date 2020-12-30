Ergoterapi Nedir? Ergoterapi Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılıyor?

Tedavi planlamalarında ergoterapi önemli

Felç, beyin kanaması, koma ve yoğun bakım sonrası tedavi gören bireylerin tedavi planlamasında ergoterapi uygulamaları oldukça önemli. Bu hastalık gruplarında ergoterapinin temel odak noktası kişinin aktivite kimliği ve performansıdır. Sağlıklı olma ve iyilik hali için aktivitelere bağımsız katılım, aktivite performansı ve pozitif aktive kimliği bireye kazandırılması gereken temel noktaları oluşturuyor.

Becerilerin yeniden kazandırılması hedefleniyor

Hastalık grubundaki bireyler aktiviteye katılım dengesinde problem yaşayabilirler. Bu noktada ergoterapi uygulamaları, bireyin becerilerinin yeniden kazanılmasını destekleyip günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlayarak pozitif bir aktivite kimliği kazandırıyor. Uygulamalar sırasında anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rol performansının ve aktivite kimliğinin geliştirilmesi, toplumsal katılımının ve yaşam kalitesinin artırılması bireye sağlanan katkı ve yararların temelini oluşturuyor.

Denge, koordinasyon ve kas kuvvetleri geliştiriliyor

Ergoterapist bireyin hasar görmüş duyusal ve motor becerilerini, görsel algılarını, denge, koordinasyon ve kas kuvvetlerini geliştirmelerine yardımcı olarak bireyin bağımsız bir şekilde günlük yaşam aktivitelerine katılımını destekliyor. Birey günlük yaşantısında problem yaşadığı alanlarda maksimum bağımsızlığa ulaştığında pozitif bir aktivite kimliği kazanıyor ve yaşam kalitesinde artış sağlanıyor.

Birçok alanda kullanılabiliyor

Ergoterapi birçok uygulama alanında önemli bir etki sağlıyor. Bahsettiğimiz hastalık gruplarına yönelik nörolojik rehabilitasyon dışında psikiyatrik, pediatrik, geriatrik, mesleki, onkolojik, toplum temelli ve el rehabilitasyonunun yanı sıra LGBT bireyler, mülteciler ve yardımcı teknoloji gibi bir çok alanda ergoterapi uygulamaları kullanılabiliyor.

Kapsamlı analiz yapılıyor

Özellikle saydığımız hastalık gruplarında maksimum bağımsızlığı sağlamak adına ergoterapistler tarafından bireyin çevre ve aktivite uyumu ile aktivite katılım kısıtlılıklarının açığa çıkarılabilmesi için kapsamlı bir analiz yapılıyor. Değerlendirme sonrasında bireyin günlük yaşamında zorlandığı aktiviteler için yeni stratejiler geliştiriliyor. Ev, iş, okul gibi en çok vakit geçirilen alanlarda ihtiyaçlara yönelik çevresel düzenlemeler yapılıyor. Bireyin sadece geçmişte yaptığı aktivitelere odaklanıldığı gibi yeni hobiler ve iş edindirilerek yeni yetenek kazanımları da sağlanabiliyor.

Bireye geliştirici eğitimler veriliyor

Birey tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi yardımcı cihazlar kullanıyorsa ergoterapist uygun yardımcı cihazları seçmesinde ve kullanımında eğitimler vererek yardımcı olabiliyor.

Duyusal his kayıplarında duyu bütünleme yaklaşımıyla birlikte duyusal uyaranlar verilerek bireye beynini destekleyici çalışma ve aktiviteler sunuluyor. Ergoterapistler, bireyin bilişsel fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik kognitif rehabilitasyonu destekleyici aktivite planları oluşturuyorlar. Böylece dikkat, algılama, hafıza, oryantasyon ve yönetimsel fonksiyonları geliştirilerek kişinin daha bağımsız ve katılımı kısıtlanmamış şekilde topluma dahil olması sağlanıyor. Ergoterapistler bireye motor beceri eğitimi, kavrama eğitimi, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirici eğitimler, aktivite uyumlandırma gibi çeşitli destekleyici eğitimler veriyor. Aynı zamanda bireyin bağımsızlığını sağlamak adına çevresine ve bakımı ile ilgilenen kişilere yönelik eğitimler sunuluyor.