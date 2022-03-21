Epsom Tuzu Nedir, Nerede Kullanılır? İşte, Kabızlığa İyi Gelen Epsom Tuzu Faydaları

Epsom tuzu, kas ağrıları, iltihaplanma ve stres için doğal bir çaredir. İnsanlar bazen rahatlamak için Epsom tuzu banyosu kullanırlar. Peki, epsom tuzu nedir, nasıl kullanılır? İşte epsom tuzu faydaları ve yan etkileri...

Epsom tuzu nedir?

Magnezyum sülfat olarak da bilinen Epsom tuzu, magnezyum, kükürt ve oksijen içeren doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Yaygın sofra tuzuna veya sodyum klorüre benzer kristal bir yapıya sahiptir.

Epsom tuzu, tadı acı olduğu ve yemek pişirmek için uygun bir bileşen olmadığı için sofra tuzundan farklıdır. İnsanlar, sözde iyileştirici ve detoksifiye edici özellikleri için Epsom tuzu kullanırlar.

Epsom tuzu nerede kullanılır?

İnsanlar bazen vücutlarını Epsom tuzu banyolarına sokar veya Epsom tuzunu bir bardak suda erittikten sonra içerler.

Ancak, bazı insanlar hiç Epsom tuzu tüketmemelidir. Bunlara böbrek hastalığı veya kalp hastalığı olanlar, hamile kadınlar ve çocuklar dahildir.

Epsom tuzu banyosu nasıl yapılır?

Standart boyutlu bir küvet için 2 bardak Epsom tuzu kullanın.

Epsom tuzunu ılık akan suya dökün.

15-30 dakika veya 1 saate kadar Epsom tuzu banyosunda bekletin.

Ayrıca dilerseniz rahatlamaya yardımcı olarak lavanta, okaliptüs, yasemin yağı gibi doğal yağlardan duş suyunuza damlatabilirsiniz.

Epsom tuzu nasıl kullanılır?

Epsom tuzu, kabızlığı gidermeye yardımcı olabilecek müshil etkisi gösterebilir.

Yetişkinler 2-6 çay kaşığı epsom tuzunu 8 su bardağı suya ilave etmeli ve ardından içmelidir.

İnsanlar küçük dozlarda epsom tuzu içtiğinde herhangi bir yan etki yaşamayabilirler. Bununla birlikte, kabızlık dışındaki herhangi bir sağlık durumunu tedavi etmek için kullanımını destekleyen yeterli kanıt yoktur.

Epsom tuzu faydaları nelerdir?

Altta yatan herhangi bir tıbbi durumu olan bir kişi, Epsom tuzunu denemeden önce doktorlarıyla konuşmalıdır. Böbrek hastalığı olan kişiler Epsom tuzu tüketmemelidir.

Egzersiz performansını ve vücut üzerndeki etkisini artırır

Epsom tuzu banyosu, ağrıyan kasları yatıştırmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Epsom tuzu banyosu, cildinin magnezyumu emmesine yardımcı olabilir, bu da stresi azaltabilir ve gevşemeyi teşvik edebilir.

Kabızlığa iyi gelir

Epsom tuzu zararları ve yan etkileri nelerdir?

Epsom tuzu, hassas cilde sahip kişilerde deri döküntüsü veya kontakt dermatit gelişebilir.

İstenmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli yan etkiler yaşayabilecekleri için, aşağıdaki kişiler ağızdan Epsom tuzu tüketmekten kaçınmalıdır:

Hamileler

Böbrek hastaları

Kalp hastaları

Çocuklar

Epsom tuzu içildiğinde, aşağıdaki yan etkilerle karşılaşılabilir: