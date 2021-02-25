Enoki Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Enoki Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Mantar yemekten hoşlanan kişiler için farklı türden birçok ürün bulunmaktadır. Bu mantar çeşitlerinden zehirli olanlarda vardır. Bu yüzden yemek istediğiniz mantar hakkında bilgi sahibi olmanız oldukça önemlidir. Bazı mantar türleri doğada çok kolay bulunsa da bazı mantar türleri oldukça zor bulunmaktadır. Zor bulunan mantar türleri daha çok ilgi çekmektedir. İlgi çeken ve sıklıkla tercih edilen mantarlardan biriside enoki mantarıdır.



Enoki Mantarı Nedir?



Enoki mantarı, beyaz renkte ve uzun boylu bir mantar çeşididir. Bu mantara genellikle kış mantarı denilmektedir. Birçok insan bu mantarı enoki mantarı olarak değil de kış mantarı olarak bilmektedir. Diğer mantarlara göre uzun olan ve rengi ise beyaz olan bir mantardır. Özelikle Uzak Doğu mutfaklarında sıkça görebileceğiniz bir üründür.



Enoki Mantarı Nerede Yetişir?



Enoki mantarı birçok Asya ülkesinde yetişmektedir. Vietnam, Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelerde sıkça yetişen bir mantar türü olarak bilinmektedir. O yüzden Uzak Doğu mutfağında birçok yemeğin içinde enoki mantarı görmek mümkündür. O coğrafyada sıkça bulunan bir mantar türü olduğundan dolayı tercih edilen bir ürün olmuştur.



Ayrıca, Doğu Avrupa ülkelerinde enoki mantarı bulmak mümkündür. Ülkemizde ise daha çok Karadeniz Bölgesi'nde bulunabilen bir mantar türüdür. Yani genel olarak yetiştiği yerler Uzak Doğu, Doğu Avrupa ve Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi olarak bilinmelidir.



Enoki Mantarı Nerede Bulunur?



Enoki mantarının bölgeden bölgeye değişik isimleri olabilir. Yetiştirilen yerlerdeki bölge halkı enoki mantarı yerine daha farklı isimler kullanabilmektedir. Bilinen en doğru adı ise enoki mantarıdır. Enoki mantarı, özellikle dut ağaçlarının gövdesinde doğal olarak bulunabilir. Bunun yanında kültür mantarı olarak yetiştirildiği de görülmüştür.



Eğer doğal olmayan yollardan insanlar tarafından yetiştirilecekse ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Bu yüzden rengi beyaz olmaktadır. Doğal yetişen türlerinde açık kahverengi bir renk ve farklı bir doku olduğu görülmüştür.



Enoki Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Enoki mantarı zehirli olmayan ve yenebilen bir mantar türüdür. Ayrıca girdiği yemeklerin içine oldukça fazla lezzet vermektedir. Zehirli olmayan bu mantarı zevkle yiyebilirsiniz. Özellikle görüntüsü ve yapısı bakımından çiğ tüketebileceğiniz bir üründür. Salatalarda sıklıkla tercih edilen bir mantar türüdür.



Ayrıca enoki mantarını çorbanın içine atarak da tüketebilirsiniz. Uzun bir pişirme süreci bulunmamaktadır. Sulu yemeklerde ve tavuk yemeklerinde lezzet katacak bir mantardır. Şifa veren bir ürün olduğu için sağlık açısından oldukça yararlıdır.



Enoki Mantarı Faydaları



- Kalp sağlığını korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kansere karşı etkilidir.

- Karaciğer ve mide rahatsızlıklarını önler.

- Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

- Potasyum, kalsiyum ve demir ihtiyacını karşılar.



Enoki Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Enoki Mantarı Yetiştiriciliği



Enoki mantarı ılık ve nemli ortamları sevmektedir. Bunun için ilk yetişeceği zaman bu ortamın sağlanması gereklidir. Bu iki hafta ile bir ay arasında değişkenlik gösterebilir. Doğu Asya ve Karadeniz bölgesinin iklimini seven bir mantardır. Enoki mantarı yetiştirirken sıcaklık, soğukluk ve nem dengesi iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.



Enoki Mantarı Özellikleri



- Çiğ olarak tüketilebilir.

- Beyaz veya açık kahverengidir.

- Çorba ve sulu yemeklerde kullanılabilir.

- Potasyum, bakır, demir ve kalsiyum bakımından zengindir.

- Uzun ve ince bir yapısı vardır.

- Salatalarda kullanılabilir.

- Kış mantarı olarak bilinmektedir.