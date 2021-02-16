Enginar Nasıl Yetişir? Enginar Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye'de, özellikle Marmara Bölgesinde en çok yetiştirilen enginar çeşitlerinin başında Sakız ve Bayrampaşa enginarı geliyor. Avrupa'da en fazla yetiştirilen ve ihraç edilen enginar çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: Mor İtalyan Enginarı, Baby Enginar ve Hibrit Enginar. Sadece Fransa ve Belçika'da üretimi yapılan enginar türü violet de provence adıyla biliniyor.

Enginar Nasıl Yetişir?

Çok soğuk havalarda enginarın rekoltesi düşer. Özellikle kış aylarında havanın 0°C altına düştüğü yerlerde yapraklar donar. Bu da kalitenin düşmesine neden olur. Fasulye gibi enginar da ılık iklimlerde yetişen bir sebzedir. Bu nedenle çok sıcak havalarda yetiştirilmesi de mümkün değildir.

Enginar, gözenekleri suyla dolmuş topraklarda da yetiştirilmesi zor olan bir sebzedir. Bu nedenle tohumu ekmeden önce toprağın standartlara uygun bir şekilde drene edilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle su topraktan kolaylıkla süzülebilir ve üretimde talep edilen verimlilik sağlanabilir.

Masuralar ile dikilen bitkilerin arasında minimum 1 metre karelik alan bırakılmalıdır. Bu rekolteyi de kaliteyi de doğrudan doğruya olumlu etkiler.

Enginar Nerede Yetiştir?

Enginar yetiştiriciliğinde ilk sırada Avrupa ülkeleri yer alıyor. En fazla enginar ihracatı yapan ülkeler ise İspanya ve İtalya'dır. Bu ülkelerin ardından Fransa ve Belçika geliyor.

Gelenek ve organik enginar yetiştiriciliğinde başı çeken diğer ülkeler şunlardır:

Asya Kıtasında: Çin, Mısır

Güney Amerika Kıtasında: Peru, Şili, Arjantin

Enginar Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Hem ekim hem de gübreleme alanında yapılan yenilikler ile birlikte enginar birçok bölge ve şehirde yetiştirilmektedir.

Ege Bölgesinde: İzmir, Muğla, Aydın

Akdeniz Bölgesinde: Adana ve Antalya

Marmara Bölgesinde: Bursa, Balıkesir ve Yalova

Karadeniz Bölgesinde: Bolu ve Samsun

İç Anadolu Bölgesinde: Ankara ve Konya

Organik enginar üretiminde ise İzmir ilk sırada yer almaktadır. İzmir'de, organik tarım alanında yapılan yenilikler ile birlikte son 5 yılda enginar üretimi %32 oranında artış gösterdi.

Enginar En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Enginar en çok ve en iyi humuslu topraklarda yetişir. Sıcak farklılıklarının çok olmadığı ve Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgeler, enginar yetiştiriciliği için en uygun yerlerdir.