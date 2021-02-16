Enginar Nasıl Yetişir? Enginar Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?
"Dünya genelinde, son 5 yıl içerisinde enginar tüketimi %20 oranında arttı. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyan ve karaciğeri temizleyen enginardan birçok farklı yemek yapılabiliyor. Salata ve sos yapımında da kullanılan enginar, diyet listelerinde de yer almaktadır. Enginar nasıl yetişir? Enginar Türkiye'de en çok ve en iyi nerede yetişir ve nasıl yetiştirilir? İşte, tüm detaylar."
Türkiye'de, özellikle Marmara Bölgesinde en çok yetiştirilen enginar çeşitlerinin başında Sakız ve Bayrampaşa enginarı geliyor. Avrupa'da en fazla yetiştirilen ve ihraç edilen enginar çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: Mor İtalyan Enginarı, Baby Enginar ve Hibrit Enginar. Sadece Fransa ve Belçika'da üretimi yapılan enginar türü violet de provence adıyla biliniyor.
Enginar Nasıl Yetişir?
Çok soğuk havalarda enginarın rekoltesi düşer. Özellikle kış aylarında havanın 0°C altına düştüğü yerlerde yapraklar donar. Bu da kalitenin düşmesine neden olur. Fasulye gibi enginar da ılık iklimlerde yetişen bir sebzedir. Bu nedenle çok sıcak havalarda yetiştirilmesi de mümkün değildir.
Enginar, gözenekleri suyla dolmuş topraklarda da yetiştirilmesi zor olan bir sebzedir. Bu nedenle tohumu ekmeden önce toprağın standartlara uygun bir şekilde drene edilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle su topraktan kolaylıkla süzülebilir ve üretimde talep edilen verimlilik sağlanabilir.
Masuralar ile dikilen bitkilerin arasında minimum 1 metre karelik alan bırakılmalıdır. Bu rekolteyi de kaliteyi de doğrudan doğruya olumlu etkiler.
Enginar Nerede Yetiştir?
Enginar yetiştiriciliğinde ilk sırada Avrupa ülkeleri yer alıyor. En fazla enginar ihracatı yapan ülkeler ise İspanya ve İtalya'dır. Bu ülkelerin ardından Fransa ve Belçika geliyor.
Gelenek ve organik enginar yetiştiriciliğinde başı çeken diğer ülkeler şunlardır:
Asya Kıtasında: Çin, Mısır
Güney Amerika Kıtasında: Peru, Şili, Arjantin
Enginar Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?
Hem ekim hem de gübreleme alanında yapılan yenilikler ile birlikte enginar birçok bölge ve şehirde yetiştirilmektedir.
Ege Bölgesinde: İzmir, Muğla, Aydın
Akdeniz Bölgesinde: Adana ve Antalya
Marmara Bölgesinde: Bursa, Balıkesir ve Yalova
Karadeniz Bölgesinde: Bolu ve Samsun
İç Anadolu Bölgesinde: Ankara ve Konya
Organik enginar üretiminde ise İzmir ilk sırada yer almaktadır. İzmir'de, organik tarım alanında yapılan yenilikler ile birlikte son 5 yılda enginar üretimi %32 oranında artış gösterdi.
Enginar En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?
Enginar en çok ve en iyi humuslu topraklarda yetişir. Sıcak farklılıklarının çok olmadığı ve Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgeler, enginar yetiştiriciliği için en uygun yerlerdir.