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Güzellik Reçeteleri

Endopeel Yöntemi İle Yüz Germe Nasıl Yapılır?

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Endopeel Yöntemi İle Yüz Germe Nasıl Yapılır?
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"Yüz germede kullanılan yaygın yöntemlerden biri de endopeel yöntemi. Bu teknik hakkında merak edilenleri Dr. Mesut Ayyıldız anlatıyor."

Endopeel yöntemi nedir?

İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof. Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen yerfıstığı yağı karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır.

Endopeel yönteminin farkı nedir?

Botoks, yapıldığı bölgede sinir iletimini bloke edip kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kaybıyla önler. Ancak endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yerçekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz.

Endopeel tekniği ile başta yüzün 1/3 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken, aynı zamanda kaş ve burun ucu kaldırma, selülitte, karın germede, el sırtı ve dekolte sıkılaşma, kollarda sarkmaların önlenmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır.

Endopeel yöntemi oldukça güvenlidir. Tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta/maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz. Sonuç olarak endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir.

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