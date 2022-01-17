Endodonti Nedir, Neye Bakar? Endodonti Tedavisi Hakkında Bilgiler

Şiddetli bir diş ağrısı hayatınızı ele geçirebilir. Diş hekimleri diş içindeki dokuları farklı yollarla onarırlar. Diş apsesi (enfeksiyon) gibi diş ağrısının karmaşık nedenlerini teşhis eder ve tedavi ederler. Bir çeşit tedavi yöntemi olan endodonti nedir, ne işe yarar merak edilen terimlerden biri olarka karşımıza çıkıyor. İşte endodonti ve endodontist hakkında bilgiler...

ENDODONTİ NEDİR?

Kanal tedavisi (endodontik tedavi , endodontik tedavi veya kök kanal tedavisi olarak da bilinir ), enfeksiyonun ortadan kaldırılması ve dekontamine edilmiş dişin gelecekteki mikrobiyal istiladan korunması ile sonuçlanması amaçlanan , enfekte diş pulpası için bir tedavi yöntemidir.

DİŞ PULPASI NEDİR?

Diş "pulpası", diş hekimlerinin her dişin derinliklerindeki sinirleri, kan damarlarını ve diğer dokuları adlandırdıkları şeydir. (Aynaya baktığınızda dişlerinizin gördüğünüz kısmı mine adı verilen bir dış tabakadır.)

Dişlerin içindeki pulpa veya bağ dokusu, çocukların dişleri büyüdükçe gelişmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynar.

Diş çürüğü (kötü dişler ve diş eti bakımı nedeniyle ) veya çatlamış bir diş, diş pulpasına (iltihaplı veya enfekte diş özü) yol açabilir.

Diş pulpası sıklıkla ağrılı bir diş ağrısına (diş ağrısı) neden olur. Bazen acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorununa yol açabilir.

ENDODONTİST NE İŞ YAPAR?

Tüm endodontistler diş hekimidir. Ancak diş hekimlerinin %3'ünden daha azı endodontist olmak için ekstra eğitim almıştır.

Dişhekimliği okulundan sonra, bir endodontist en az iki yıl daha odaklı dişhekimliği eğitimini tamamlar. Bu süre zarfında endodontistler, dişlerinizin içindeki (pulpa) veya etrafındaki (kökler) dokuları etkileyen diş ağrısını teşhis etme ve tedavi etme tekniklerine odaklanır.

KANAL TEDVİSİ NASIL YAPILIR?

Endodontistler, diş içindeki dokuları onarmak için ameliyat mikroskobu ve gelişmiş araçlar kullanır. Kanal tedavisi sırasında rahat bir koltukta sırt üstü yatarsınız. Rahatınız için ağzınızın içini uyuşturmak için lokal anestezi alırsınız .

Kanal tedavisi sırasında endodontistiniz: