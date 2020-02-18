En Popüler 5 Diyet

1- Ketojenik diyet

Ketojenik diyet ilk etapta epilepsi hastalığını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu diyette sağlıklı yağ alımı arttırılıp karbonhidrat alımı azaltılır. Vücut karbonhidrat yerine yakıt olarak yağ yakar. Bu parçalanma yakıt için yağ birikintilerinin parçalanmasına neden olur ve ketoz yoluyla ketonlar oluşturur. Ketojenik diyette yağlı balık, Hindistan cevizi yağı ve sağlıklı yağların tümü kullanılır. Ketojenik diyetin pek çok faydası bulunuyor fakat yine de herkese göre bir diyet değil. Şekeri düşük olanlara önerilmiyor, zayıf ve yağ oranı düşük insanlarda halsizliğe yol açabiliyor. Diyabet hastalarının mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor.

2- Akdeniz diyeti

Güney Avrupa kökenli olan bu diyeti en çok Yunanistan, İtalya ve Girit gibi ülkeler uyguluyor. Akdeniz diyetinde bol miktarda taze bitkisel gıda ve taze meyve, fasulye, fındık, kepekli tahıllar ve zeytinyağı, balık, tavuk ve yumurta tüketiliyor. Bu diyetin 1/3'ü yağdan oluşuyor. Bu diyet, hastalıkları azaltma ve yaşam kalitesini arttırmasıyla şimdiye kadar en çok araştırılan diyet olma özelliği de taşıyor.

3- Atkins diyeti

Atkins diyeti, Amerikalı kardiyolog Dr. Robert Atkins tarafından, 1970'lerin başında oluşturulmuş olan düşük karbonhidrat bazlı bir diyettir. Vücutta insülin seviyelerini kontrol etmeye odaklanan ve düşük karbonhidrat kuralına bağlı bir diyet türüdür. Yüksek miktarda rafine karbonhidrat tüketmek insülin seviyelerinin hızla yükselmesine ve düşmesine neden olur. Bu da vücudun bir enerji kaynağı olarak yağ depolamasını engeller. Atkins diyeti, karbonhidratlardan kaçınırken istediğiniz kadar protein tüketmenizi sağlar.

4- Paleo diyeti

Paleo diyeti, eski zamanlarda mağara insanlarının beslenme şeklini temel alır. Alkali diyetlerden çok farklı değildir ancak abur cubur, tahıl, şeker ve süt ürünlerinden uzak durmayı gerektirir. Bunun yerine; et, yumurta, deniz ürünleri, sebzeler ve meyveler, kuruyemişler gibi besinleri artırır ve glisemik yükü azaltır. Bu diyette tam tahıllı gıdalar yasak. İşlenmemiş bakliyat mümkünse tüketilmemeli. Doğal süt ürünleri (Kefir, peynir, yoğurt) mümkünse tüketilmemeli.

5- 'The Zone' diyeti

'The Zone Diyeti' olarak adlandırılan diyet, besinsel özelliklerin çok özel bir dağılımına sahiptir. Diyetin besin dağılımı her öğünde %40 karbonhidrat, %30 protein ve %30 yağdan oluşmaktadır. Bu diyet beslenme programında; rafine edilmemiş karbonhidratlar olan fındık yağı, avokado yağı, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları kullandırır. Zone diyeti en sağlıklı diyetlerden biri olan Akdeniz diyetine oldukça benzemektedir. İnsan vücudundaki yağ yakımını olabilecek en hızlı hale getirmeyi, fiziksel ve zihinsel performansı artırmayı hedefler.