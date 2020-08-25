En Kötü 6 Flört Hatası!

'Yapışkan' olmak

Sadece birkaç randevudan sonra sürekli arayan soran, nefes aldırmayan ve deyim yerindeyse 'yapışan' insandan daha fazla rahatsız eden çok az şey vardır. Flört demek birbirini tanımak ama hayatına da tam dahil olmamak demektir. Sürekli darlamak yerine rahatlayın ve flört süresinin tadını çıkarın.

Para konuları

Eğer flört ettiğiniz kişi 'paraya düşkün' değilse, cüzdanınızın ne kadar kabarık olduğu ile ilgilenmeyecektir. Sürekli evinden, arabasından, maddi durumunda bahsetmek dünyanın en itici davranışıdır. Flörtünüzü etkilemek için paranızı değil duygularınızı konuşturun!

Kendini yanlış tanıtmak

Hiçbir zaman olmadığınız biri gibi davranmayın. Kendinizi yanlış tanıtmak, yalan üzerine bir ilişki inşa etmektir ve unutmayın yalan ilişkiler kısa sürede yıkılır. Enkazın altında kalan da siz olursunuz!

Geçmişi ortaya dökmek

Herkes birbirinin geçmişine saygı duymalı, saygı duyup kabulleniyorsa ilişkiye de başlamamalı. Bu konuda kesinlikle hemfikiriz. Ancak karşınızdaki kişi saygı duyuyor diye sohbet esnasında eski kız ya da erkek arkadaşlarınızdan bahsedemezsiniz. Bu, yazılı olmayan bir ilişki kuralıdır! Eğer geçmiş ilişkilerinizi konuşmak istiyorsanız arkadaşlarınızı arayın, flörtünüzü değil.

Sürekli "ben, ben" demek

Henüz yeni filizlenmiş bir ilişkiyi hızla sona erdiren bir başka hata da kendiniz hakkında çok fazla konuşmaktır. Elbette, karşınızdaki kişinin sizi tanıması için kendinizden bahsetmeniz gerekir. Ancak bu bahsetme işini karşı tarafın da dahil olduğu bir sohbet ile gerçekleştirin. Kendiniz hakkında her şeyi bir anda ortaya dökmeyin. Bırakın o sizi sorular sorarak tanımaya çalışsın.

Gözlere hakim olamamak!

Hoş birini gördüğümüzde hepimiz dönüp bakarız, kabul. Ancak bir randevudaysanız gözleriniz karşınızdaki kişide olsun, etraftaki güzelliklerde değil!