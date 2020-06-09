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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>En İyileri Oylar Belirleyecek!
Etkinlik Rehberi

En İyileri Oylar Belirleyecek!

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En İyileri Oylar Belirleyecek!
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"Red Bull Warm Up finalistlerini müzikseverlerin oyları belirleyecek."

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up yedi yıldır müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Bu yıl ilk kez sadece online olarak başvuru alan projede kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösteren katılımcılar arasından en iyileri müzikseverlerin oyları belirleyecek.

Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleştiği projede, müzikseverlerin oyları ile belirlenen 10 finalist arasından seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve  donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

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