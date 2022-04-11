En iyi Wesley Snipes filmleri - En çok iizlenen filmler listesi ve önerileri

Wesley Snipes, oldukça ilgi çeken filmlerde başrol oynamış önemli bir oyuncudur. 1962 tarihinde doğmuş olan Wesley Snipes birçok filmde rol almıştır. Rol aldığı filmler genel olarak aksiyon içerikli filmler olmuştur. Bundan dolayı Snipes'ın dünya üzerinde oldukça geniş bir hayran kitlesi olmuştur. ABD'li oyuncunun çekmiş olduğu her film büyük bir başarıya ulaşmayı başarmıştır.

En iyi Wesley Snipes Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Blade Serisi

Cezalandırıcı

57 Numaralı Yolcu

Cehennem Melekleri 3

7 Saniye

Blade Serisi

Wesley Snipes'ın en çok bilinen Blade filmidir. İlk filmin sağladığı başarının ardından iki film daha gelmiştir. Böylelikle muhteşem bir üçleme ortaya çıkmıştır. Blade, yarı vampir yarı insan olarak hayatını sürdürmektedir. Diğer vampirlere göre daha rahat hareket etmeyi başarmıştır. Bunun yanında üstün yetenekleri onu yenilmez bir savaşçıya döndürmüştür. Bundan dolayı dünyaya kötülük yayan vampirleri bularak avlamaktadır.

Blade: Bıçağın İki Yüzü - 1998 yapımı filmde Wesley Snipes, Sanaa Lathan, Stephen Dorff ve Traci Lords gibi isimler rol almıştır.

Blade 2 - 2002 yapımı filmde Wesley Snipes'ın yanı sıra Leonor Varela, Luke Goss ve Ron Perlman gibi isimler rol almıştır.

Blade: Trinity - Serinin son filmi 2004 yılında gösterime girmiştir. Filmde Wesley Snipes, Ryan Reynolds ve Jessica Biel gibi isimler başrolde oynamıştır.

Cezalandırıcı

1993 yapımı olan bu film efsane olmuş filmlerden birisidir. Özellikle çekildiği yıllarda çok büyük bir etkiye neden olmuştur. Filmin geniş bir kitle tarafından sevildiği bilinmektedir. Günümüzde bile bu filmin sıkça izlendiği görülmektedir.

Polis olarak görev yapan John Spartan, azılı bir suçlu olan Simon Phoenix'in peşinden giderek şehre büyük bir zarar verir. Bunun sonucunda ise buza hapsolur. Aynı şekilde Simon'da buz hapsine gider. Ancak ileriki yıllarda Simon bir şekilde buzdan çıkar ve şehre zarar vermeye başlar. Onu durduracak tek kişi ise John Spartan'dır.

Filmde usta aktörler Slvester Stallone ve Wesley Snipes başrolde oynamaktadır.

57 Numaralı Yolcu

Aksiyon ve gerilim türündeki bu film bir uçak içerisinde geçmektedir. Terörist olan Charles Rane, tutuklu olarak bindiği uçakta bir anda kurtularak terör estirmeye başlar. Ancak aynı uçakta olan John Cutter isimli yolcuyu hesaba katmaz.

Filmde Wesley Snipes, Bruce Payne ve Elizabeth Hurley başrollerde oynamaktadır. Filmin yapımı ise 1992 yılıdır.

Cehennem Melekleri 3

Eski Hollywood yıldızları ile yeni nesil oyuncuların bir araya geldiği filmde Wesley Snipes'ta rol almıştır. Filmde özel bir ekip olan bir grup insanın hikayesi anlatılmaktadır. Ekibin lideri olan Barney Ross, yeni bir görev alır ve bir an önce bu görev için harekete geçer. Filmde Doc rolüne hayat veren Wesley Snipes oldukça başarılı bir performans çıkarmıştır.

Filmde Wesley Snipes'ın yanında Slvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson ve Antonio Banderas gibi isimler rol almıştır. Filmin gösterim tarihi ise 2014 olmuştur.

7 Saniye

Aksiyon tarzında olan bu filmde Wesley Snipes, Jack Tuliver karakterine hayat vermektedir. Bu karakter profesyonel bir hırsızdır. Yaptığı son işte başını olmadık bir belanın içine sokacaktır. Filmin oldukça hareketli sahneler sunduğu görülmüştür.

2005 yapımı filmde Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite ve Deobia Oparei başrollerde oynamaktadır.