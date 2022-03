En iyi Viggo Mortensen filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Viggo Mortensen, Danimarkalı asıllı Amerikalı tiyatro ve sinema sanatçısıdır.

En İyi Viggo Mortensen Filmleri

Dünyaca ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Viggo Mortensen sayısız başarılı filmde rol almış bir aktördür. Viggo Mortensen çok yönlü bir sanatçıdır. Sadece tiyatro ve sinema ile ilgili değildir. Viggo Mortensen aynı zamanda şiir yazmakta, müzisyen ve fotoğrafçı kimliği ile de öne çıkmaktadır.

Viggo Mortensen bir kaç kez Oscar'a ve Altın Küre'ye aday gösterilmiştir. Sanatsal üretimi ve genel duruşu ile de hakkında çok şey yazılabilecek başarılı sanatçı Viggo Mortensen aynı zamanda sinema yönetmeni Lisandro Alonso ile de ortaklık kurmuştur.

Viggo Mortensen "The Lord Of Rings" gibi bir başyapıtta rol almış bir sanatçıdır. Sadece bu eser değil pek çok başarılı sinema filmine imza atmış olan Viggo Mortensen son derece üretken bir aktördür. Mutlaka izlenmesi gereken çok sayıda filmi mevcuttur.

En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Viggo Mortensen'in rol aldığı "The Lord Of Rings" i ayrıca zikretmeye bile gerek yoktur. Mutlaka izlenmesi gereken bir sinema başyapıtıdır. Bunun dışında sanatçının rol adlığı ve kesinlikle izlenmesi gereken bazı filmlerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

A Hıstory Of Vıolence: Yapım yılı 2005 olan bu filmin yönetmenliğini Davıd Cronenberg yapmıştır. Sanatçı Viggo Mortensen'in The Ring of Lords filminin ardından rol aldığı bir filmdir. Filmin Türkçe adı "Şiddetin tarihçesi"dir. Şiddetin tarihçesi isimli bu filmin öyküsü bir adam etrafında dönmektedir. Duygularını fazla belli etmeyen, sessiz sakin mizaçlı bir adamın ansızın şiddete bulaşmasını konu alan filmde Viggo Mortensen olağanüstü bir performans göstermektedir.

Eastern Promises( Şark Vaatleri): 2007 yılı bu yapımın yönetmeni yine Davıd Cronenberg'tir. Yani ikinci bir Viggo Mortensen-Davıd Cronenberg işbirliği olan film oldukça sürükleyicidir. Filmin konusu; Londra yeraltı dünyasında geçmektedir. Zeki ama bir o kadar acımasız mafya üyesi olan Nikolai'nin öyküsü anlatılmaktadır. Viggo Mortensen filmdeki Nikolai karakterini oynamaktadır. Nikolai rolü ile Viggo Mortensen ilk kez Oscar'a aday gösterilmiştir.

Captain Fantastic: 2016 yılı yapımı bu filmde Viggo Mortensen inanılmaz başarılı bir oyun çıkarmıştır. Senaryosunu yazıp yönetmenliğini de yapan Mat Ross ile oyuncu Viggo Mortensen uyumlu bir çalışma ile muazzam bir karakter ortaya çıkarmışlardır. Hatta denilebilir ki sanatçının belki de en akılda kalan karakteri, canlandırdığı Kaptan Fantastik rolündeki karakterdir. Kaptan Fantastik filminin konusu şöyledir: Ben, çocuklarını devlet okullarında okutmak istemeyip hem fiziksel hem de entelektüel anlamda kendisi yoğun bir eğitime tabii tutan bir babadır. Mortensen'in üstün performansı, özgün senaryosu ile mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir.

Loın des Hommes (İnsanlıktan Uzak): 2014 yılı yapımı bu film de bir edebiyat uyarlamasıdır. Viggo Mortensen'in eşsiz oyunu ile göz dolduran bu filmin mutlaka izlenmesi gerekir. Fransız edebiyatçı Albert Camus'nün "L'Hote" isimli kısa öyküsünden uyarlanan bu filmin konusu şöyledir: Ne yazık ki insanlık tarihinin karanlık sayfalarından birisi olan konu ele alınmaktadır. Kuzey Afrika'nın eşsiz etkileyici görselleri eşliğinde çekilen film 1954 yılında Cezayir'de geçmektedir. İnzivaya çekilmiş bir öğretmen ve cinayetle suçlanan bir adamın birlikte çıkmak zorunda kaldıkları yolculuk anlatılmaktadır.