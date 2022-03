En iyi Varun Dhawan filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Her geçen gün tüm dünyada yeni filmler vizyona girmeye devam etmektedir. Bu filmlerde yer alan oyuncular, uzun zamandır bu sektörde yer alan kişiler olabileceği gibi yeni yüzler de olabilmektedir. Film izlemek için önerilere ve yorumlara bakmak da guzel film seçimi için yardımcı olacaktır.

En İyi Varun Dhawan Filmleri

Bir yönetmen oğlu olan Varun Dhawan, Hintli bir oyuncudur. Aynı zamanda Hindistan'ın en çok kazanan aktörlerinden bir tanesidir. Hindistan'ın yakışıklı oyuncularından olan Varun Dhawan, şimdiye kadar birçok filmde rol ve başrol almıştır. Sadece Hint sinemasında değil başarılı oyunculuğu sayesinde tüm dünyada ün kazanmayı başarmıştır. Varun Dhawan'ın rol aldığı en iyi filmlerin başında Humpty Sharma Ki Dulhania ve Student of The Year (Yılın Öğrencisi) gelmektedir. Bu filmlere ek olarak en iyi Varun Dhawan filmleri arasında Main Tera Hero, Badlapur ve Any Body Can Dance 2 yer almaktadır.

Hint sinemasında sıkça gördüğümüz dans figürlü oyunculuk Varun Dhawan için de geçerlidir. Varun Dhawan filmlerinde de müzikali andıran dans ve müziğin yer aldığı sahneleri bol bol görebiliriz. En iyi Varun Dhawan filmlerine Dilwale, Dishoom, Shhuddhi ve Dabba Gul filmlerini ekleyebiliriz. Yine Judwaa 2, Badrinath Ki Dulhania ve October Varun Dhawan filmlerindendir. Hint sinemasına meraklı olan bir kişinin mutlaka karşısına çıkan Varun Dhawan, rol aldığı bütün filmlerde başarılı oyunculuklar sergilemiştir. Oyunculuk ve dans konusunda olan başarısı sayesinde adını yalnızca Bollywood'a değil tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. Sui Dhaaga: Made in India, Shiddat, Guddi aur Guddu aur Gudda, Coolie No: 1 ve Street Dancer 3D, ünlü Hintli aktör Varun Dhawan'ın en iyi filmleri arasındadır.

En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

En çok izlenen filmlere birçok örnek verilebilir. Çünkü film sektörü her ülkeye özeldir. Ancak bazı filmler dünya genelinde ün yapmayı başarabiliyor. Dünya geneli ün yapmayı başarabilen filmler ise en çok izlenen filmler listesini oluşturmaktadır. İlk olarak dünyada en çok izlenen filmler listesini sizler için aşağıdaki şekilde oluşturduk;

- Red Notice

- Infinite

- After

- Raya ve Son Ejderha

- Yarın Savaşı

- 365 Gün

- Parazit

- Tenet

- Army of Thieves

- Venom: Zehirli Öfke

- Ölümcül Labirent

- After: Paramparça

- Alive

- Wonder Women 2

- Soul

- Kefernahum

- 1917

- Platform

- Cruella

- Bird Box

- O Bölüm 2

- Army of the Dead

- Joker

- Özgürlüğün Elli Tonu

- Bloodshot

- Aquaman

- Godzilla vs. Kong

- Hobbs and Shaw

- Grinç

- 7 Prisoners

- X Man: Dark Phoneix

- Örümcek Adam

- Love Hard

- Sound of Metal

- Dead Pool 2

- Dangal

- The Revenant

- Imception

- For Sama

- Seperation

- Interstellar

- The Departed

Dünya üzerinde en çok izlenen filmler listesi ve önerileri yukarıdaki gibidir. Ülkemizde de bu filmler sevilerek izlenmektedir. Türk yapımı olan ve en çok izlenen filmler listesi ve önerileri ise aşağıdaki gibidir;

- Recep İvedik serisi

- Düğün Dernek 1 ve 2

- Müslüm

- Fetih 1453

- Ayla

- 7. Koğuştaki Mucize

- Aile Arasında

- Arif v 216

- G.O.R.A

- Babam ve Oğlum

- Mucize

- Dağ 1 ve 2

- Issız Adam

- Evim Sensin

- Eltilerin Savaşı

- Aşk Tesadüfleri Sever