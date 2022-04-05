En iyi Tyler Posey filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

"Teen Wolf" isimli korku dizisi ile ünlenen Tyler Posey filmleri de büyük ses getirmiştir.

En İyi Tyler Posey Filmleri

Sinemaseverler özellikle bazı oyuncuların ve yönetmenlerin filmlerini yakından takip ederler. Aynı şekilde aktrislerin fanları da sevdikleri sanatçıların filmlerini ve her türlü etkinliklerini yakından takip ederler.

Tam adı Tyler Garcia Posey olan ABD'li oyuncu 18 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Santa Monica'da yani Kaliforniya'da dünyaya gelen oyuncu genç yaşında da şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştır. Meksika kökenli annesini genç yaşta 2014 yılında kaybetmiştir. Tyler Posey'in 2 erkek kardeşi bulunmaktadır.

Scott McCall karakteri ile ünlenen oyuncu Tyler Posey "Teen Wolf" isimli korku dizisindeki bu rolü ile parlamıştı. Dünyada büyük ilgi ve beğeni ile takip edilen bu dizi sayesinde oyuncu ve müzisyen Tyler Posey de dünyaca üne kavuştu. Amerikalı oyuncu Tyler Posey bu başarısının ardından pek çok ses getiren işlere imza attı. "Brothers % Sisters" ve "Lincoln Heights" gibi dizilerde uzun süre rol almıştır.

En Çok İzlenen Filmler Listesi Ve Önerileri

Meraklılar ve sevenlerinin hiçbir eserini kaçırmadıkları ABD'li oyuncu Tyler Posey'in izlenmesi gereken bazı filmlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Doğruluk mu, Cesaret Mi?: Yapım yılı 2018 olan bu filmde oyuncu Tyler Posey bir kez daha göz doldurmuştur. Lucy Hale ile başrolü paylaştığı bu filmin ilginç bir öyküsü vardır. Bir grup arkadaşın önce zararsız bir biçimde "Doğruluk mu? Cesaret Mi?" oyununu oynaması ile başlayan eğlence birden bire hiç beklenmedik bir yere sürüklenir. Yalan söyleyenleri veya cesaret teklifini ret edenlerin cezalandırılmaya başlanması ile birlikte bir eğlence birden bire ölümcül bir oyuna dönüşür.

Korkunç Bir Film 5: 2013 tarihli bu film de Tyler Posey başarılı bir performans göstermektedir. Filmin sıra dışı bir öyküsü vardır. Jody ve Dan keyifli ve mutlu evlilik hayatı olan bir çifttir. Fakat bir gün Dan'in yeğenlerinin evlerine gelmesi ile birlikte tüm hayatları alt üst olacaktır. Dan'in abisinin çocukları son 3 yılda vahşi doğada kendi başlarına hayatta kalmak zorunda olan kişiler olarak çok garip alışkanlıklara ve huylara sahiptirler.

Aşk Masalı: Jennifer Lopez'in rol aldığı bu film 2002 yılı yapımıdır. Senaryosunu Kevin Wade'nin yazdığı bu filmde Stanley Tucci de rol almıştır. Manhattan şehrinde geçen ve bir aşk filmi olan bu filmi hem Tyler Posey ve elbette hem Jennifer Lopez için izlenmelidir.

Ölümüne Takip: ABD yapımı ve yapım yılı 2002 olan bu film bir gerilim, drama ve aksiyon filmidir. Tyler Posey bu filmde Ronald Roose, Cliff Curtis ve Davıd Griffiths gibi oyuncularla paylaşmıştır.

Onurlu Bir Adam: Bu film 2000 yılı yapımı bir ABD filmiidr. Tyler Posey bu filmde sinemanın dev sanatçısı Robert de Niro gibi bir oyuncu ile birlikte rol almıştır. Bir denizcinin öyküsünün anlatıldığı bu filmde yer alan diğer oyunculardan bazıları ünlü kadın oyuncu Charlize Theron, Davıd Conrad ve Cuba Gooding jr.

Legendary: ABD yapımı ve 2010 yılında çevrilen bu film bir dramadır. Patricia Clarkson, Danny Gloover gibi oyuncuların yer aldığı bu filmde de Tyler Posey başarılı oyunculuğu ile göz doldurmaktadır.