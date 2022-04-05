En iyi Toygan Avanoğlu filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Toygan Avanoğlu, dizi ve filmlerde rol alan oldukça başarılı bir oyuncudur. 1979 doğumlu olan oyuncunun müzik eğitimi aldığı da bilinmektedir. İzmirli olan başarılı oyuncunun birçok yapımda rol aldığı bilinmektedir. En çok komedi ağırlıklı yapımlarda rol aldığı görülmektedir. 2021 tarihinde de Güldür Güldür adlı komedi şov programında rol alarak izleyici ile buluşmaktadır.

En iyi Toygan Avanoğlu Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

Sorma Neden?

Deli Aşk

Hayati Tehlike

Geçmiş Olsun

Aslı Gibidir

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

Efsane seri olan Hababam Sınıfı'nın yeniden çekiminde Toygan Avanoğlu'da rol almıştır. Her yıl düzenlenen yaz oyunlarına Özel Çamlıca Lisesi de öğrenci göndermeye hak kazanır. Bu oyunların yapıldığı yer ise Kıbrıs'tır. Oyunlara giden sınıf öğrencileri ise her zamanki gibi Hababam Sınıfı'nın öğrencileri olacaktır.

2021 tarihinde gösterime giren filmin kadrosunda Toygan Avanoğlu, Altan Erkekli, Yusuf Çim, Hakan Meriçliler, Deniz Akkaya ve Öykü Çelik gibi isimler rol almaktadır. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'de filmde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Sorma Neden?

Komedi türündeki bu filmde oldukça güzel bir hikaye bulunmaktadır. Filmin konusu, bir düğünde kaybolan damat üzerinden gelişmektedir. 2018 yılında gösterime giren bu filmin oldukça ilgi çektiği görülmektedir.

Filmde Toygan Avanoğlu, Burak Satıbol, Derya Şensoy, Yiğit Arı ve Yılmaz Gruda gibi oyuncular yer almaktadır.

Deli Aşk

​​​​​​En komik Türk filmlerinden birisi olan Deli Aşk filminde Maraş dondurmacısı olan Ekrem'in sevdiği kız için verdiği mücadele anlatılmaktadır. Tabi Ekrem oldukça ilginç bir insandır. Ekrem'in arkadaşı olan Fuat karakterini ise Toygan Avanoğlu oynamaktadır.

2017 yapımı olan bu komedi filminde Emrah Kaman, Pelin Akil, Toygan Avanoğlu, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz rol almaktadır.

Hayati Tehlike

Kendi halinde bir fırıncı olan Hayati sıradan Bi hayat yaşarken mafyaya bulaşır. Mafyaya haraç vermek istemeyen Hayati'nin oldukça ilginç bir hayat yaşamaya başladığı görülecektir.

2017 yapımı olan film komedi türünde oldukça güzel bir filmdir. Filmin oyuncu kadrosunda ise Toygan Avanoğlu, Altan Erkekli, Füsun Demirel, Anıl İlter ve Öznur Serçeler bulunmaktadır.

Geçmiş Olsun

Saffet adındaki genç bir adam sevdiği kıza ulaşmak için her şeyi göze almış birisidir. Sevdiği kadın olan Tuğba'ya tam kavuşacakken araya kayınçosu girerek başını belaya sokar. Çünkü kayınçosu yüzünden komaya girer. Komadan çıktıktan sonra dünyanın yok olduğunu görür. Dünyayı yok eden virüs yüzünden az sayıda insan hayatta kalmıştır. Tuğba'da bunlardan birisidir.

Oldukça ilginç bir konusu olan filmde Toygan Avanoğlu, Müge Boz ve Cihan Şimşek rol almaktadır. Filmin gösterim tarihi ise 28 Haziran 2019 yılıdır.

Aslı Gibidir

Çocukluğu oyuncu olma hayali geçen Aslı'nın hikayesi bu filmde anlatılmaktadır. Aslı iyi niyetli, saf ve hayalperest bir kızdır. Oyuncu olmak için her şeyi göze almıştır. Ancak ailesi oyuncu olmasına karşıdır. Bundan dolayı kızlarını kendi istedikleri üniversiteye gönderirler. Ancak Aslı tekrar üniversite sınavına girerek Konservatuvarı kazanır. Bu durum ailesinden tepki almasına neden olur. Son çaresi ise girdiği Dublörler Kulübü'nde başarıyı yakalamaktır.

Aslı İnandık, Toygan Avanoğlu', Berkay Tulumbacı ve Aslı Turanlı adlı oyuncular filmde yer almaktadır.