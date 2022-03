En iyi Tom Felton filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

İngiltere doğumlu ve tam ismi "Thomas Andrew Felton" olan oyuncu Tom Felton adını dünyaca ünlü Harry Potter filmi ile duyurmuştur.

En İyi Tom Felton Filmleri

Dünyaca üne kavuşan oyuncu Tom Felton 1987 yılında İngiltere'de doğmuştur. Tom Felton'un yıldızı rol aldığı Harry Potter filmi ile parlamıştır. Dünyayı kasıp kavuran Harry Potter sinema filminde Tom Felton'un canlandırdığı karakter "Draco Malfoy"dur. Bu karakter ile çok sevilen ve beğeni kazanan Tom Felton daha sonra Harry Potter serisinin tüm filmlerinde yer almıştır.

Tom Felton ilk rolünü 10 yaşında oynamıştır. Sanatçı dört kardeşin en küçüğüdür. Gitar çalmayı seven sanatçının hobileri arasında balık tutmak vardır. Labrador cinsi bir köpeği olan Tom Felton tam bir hayvan severdir. Sinemaya 1996 yılında adım atan Tom Felton'ın rol aldığı diğer bazı filmleri şunlardır: "Minik Kahramanlar", "Zor Görev", "Genç Kız Ve Kral", "Night Wolf", "Maymunlar Cehennemi", "Belle", "The Flash", "Aşkın Krallığı", "Kuzular Kurtlara Karşı", "Ophelia", "Sadakat Yolunda", "Message From King" gibi çok sayıda ses getiren filmde rol almıştır. Daha 12 yaşlarında iken rol aldığı filmde Jodie Foster gibi ünlü oyuncularla birlikte oynama şansını yakalamıştır.

En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Tom Felton hayranlarının yakından takip ettiği sanatçının rol aldığı hemen her filmi gayet başarılı olmuştur. Ancak mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: 2010 yılı yapımı ve ilk Harry Potter filmi olan bu seride rol alan Tom Felton bundan sonraki serilerde de yer almıştır. Harry Potter'in Hogwarts'a adım attıktan sonra Voldemort'la başlayan mücadelesinin anlatıldığı bu ilk film hiç beklenmedik derecede dünya çapında bir ilgi ve başarı yakalamıştır. Tom Felton'ın da yıldızı bu film ile parlamıştır.

Maymunlar Cehennemi Başlangıç: Bir başka başarılı yapım olan Maymunlar Cehennemi filminde rol alan Tom Felton hayranlarını hayal kırıklığına uğratmamıştır. Başarılı performansı ile 2011 yılı yapımı bu filmde de bir kez daha yeteneğini konuşturmuştur. San Francisco'da maymunların zeka gelişimi üzerinde deneyler yapan bir adamın hikayesini anlatan film seyirciden tam not almıştır.

Aşkın Krallığı: 2016 yılında çevrilen bu filmin yönetmenliğini Amma Asante yapmıştır. Tom Felton'un rol aldığı başarılı bir sinema filmidir. Aşkın Krallığı filminin konusu aşktır. Bir aşk filmi olan Aşkın Krallığı filminde Ruth ve Seretse'nin hikayesi anlatılmaktadır. Toplumsal ve diplomatik mücadelelerinin anlatıldığı bu filmin de izlenmesi gerekir.

Sadakat Yolunda: Bu filmin yapım yılı 2017'dir. İlginç bir hikayesi olan filmin konusu şöyledir: Megan hayatında yepyeni bir sayfa açmak ister. Radikal bir karar alarak askere yazılmak ister. Megan bomba tespit ekibinde yer alan Rex isimli köpek ile karşılaşır. Filmin öyküsü bundan sonra başlar.

Anna And The King: Tom Felton'ın kariyerinin henüz başında rol aldığı bu filmde Louıs Leonowens isimli karakteri canlandırmıştır. Henüz küçük, hatta çocuk yaştaki oyuncu o yıllarda bile performansı ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonraki kariyer basamaklarını başarı ile çıkması tesadüf olmamıştır.