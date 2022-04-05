En iyi Shraddha Kapoor filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Shraddha Kapoor, oldukça çok sevilen oyunculardan birisi olarak sıkça seyredilmektedir. Hintli oyuncu oldukça çarpıcı filmlerde rol almıştır. Oyuncunun rol aldığı filmler herkes tarafından oldukça çok sevilmektedir. Özellikle son yıllarda bu güzel oyuncunun rol aldığı birçok film gişede büyük başarılara ulaşmıştır. Bundan dolayı Shraddha Kapoor, en sevilen Hintli kadın oyuncular arasında bulunmaktadır. 1987 tarihinde doğan oyuncunun doğum yeri ise Hindistan'a bağlı olan Mumbai şehridir.

En iyi Shraddha Kapoor Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Ek Villain

Saaho

Baaghi: Asi ve Aşık

Street Dancer 3D

Aashiqui 2

Ek Villain

2014 yapımı olan bu filmde Hint sinemasına ait birçok unsur yer almaktadır. Özellikle filmin oldukça dikkat çekici sahneler sunduğu görülmektedir. Müzikleri, dövüş sahneleri ve harika hikayesi ile Ek Villain filmi gişede çok başarılı olmuştur. Filmin konusu ise çalıştığı patronu ile sorun yaşayan adamın aşkı için intikam almaya başlamasıdır.

Filmde güzel oyuncu Shraddha Kapoor, başarılı aktör Sidharth Malhotra ve Aamma Sharif gibi isimler rol almaktadır.

Saaho

Aksiyon türündeki bu etkileyici filmde Shraddha Kapoor, Amritha Nair karakterine hayat vermiştir. Saaho filmi son derece aksiyon dolu bir filmdir. Filmde yer alan sahneler Hint sineması için oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü filmin aksiyon dozu son derece yüksektir. Filmde gizemli bir polisin suç dünyasına karşı verdiği mücadele anlatılmaktadır.

Filmde Prabhas, Shraddha Kapoor, Neil Nitin Mukesh ve Mandira Bedi gibi oyuncular yer almaktadır. 2019 yılında gösterime giren filmin aksiyon ve gizem dolu bir konusu vardır.

Baaghi: Asi ve Aşık

2016 yapımı olan filmde birçok Hintli oyuncu rol almıştır. 23 yaşındaki Ronny asi bir çocuktur. Bu durum babasını oldukça çok kızdırır ve onu Kerala'daki disiplinli okula gönderir. Okulda Siya ile karşılaşan Ronny ona aşık olur. Ancak okulun kötü öğrencisi Raghav'da Siya'ya aşıktır. Bu üçlünün yolları sonra tekrar kesişecektir. Tabi Ronny için önemli bir mücadele ortaya çıkacaktır.

Aksiyon ve aşk temalı filmde Shraddha Kapoor, Tiger Shroff ve Paras Arora yer almaktadır. Ayrıca filmin yönetmeni ise Sabir Khan'dır.

Street Dancer 3D

Müzikal ağırlıklı olan bu film gösterime girdikten sonra büyük bir yankı uyandırmıştır. Özellikle filmdeki dans temaları ve etkileyici sahneler çok beğenilmiştir. Filmde Sahej adlı birisinin hikayesi anlatılmaktadır. Sahej, abisi sakatlanınca onun yerini devralıp Street Dancer adı altında gösterilere devam eder. Ancak karşısında Rule Breaker isimli bir grup vardır. Bu gruba Shraddha Kapoor'un hayat verdiği Inayat isimli kişi liderlik etmektedir. Tabi bu durum önemli bir kapışmanın da başlangıcı olacaktır.

Filmde Shraddha Kapoor, Prabhu Deva, Varun Dhawan ve Nora Fatehi yer almaktadır. 2020 yapımı film izlemeye değer olan çok önemli bir yapımdır. Ayrıca bu film Shraddha Kapoor'un en sevilen filmleri arasında önemli bir yerde bulunmaktadır. Zaten film baştan sona kadar heyecan yaşamınıza yardımcı olmaktadır.

Aashiqui 2

Aşk ve müzikal içerikli film 2013 yılında gösterime girmiş bir yapımdır. Filmde Shraddha Kapoor, Aditya Roy Kapur ve Bhushan Kumar başrollerde oynamıştır. Fimde RJ ve Aarohi arasındaki aşk anlatılmaktadır.