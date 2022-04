En iyi Sam Claflin filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

İngiliz oyuncu Sam Claflin pek çok filmde rol almış ve dünyaca üne kavuşmuş genç aktörlerdendir.

En İyi Sam Claflin Filmleri

Gerçek adı "Samuel George Claflin" olan oyuncu 27 Haziran 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Annesi Sue Claflin bir sınıf öğretmenidir. Babası Mark Claflin ise bir finans memurudur. Dört erkek kardeş olan sanatçının kendinden küçük kardeşi Joseph de bir aktördür.

Sam Claflin çocukluğunda ve gençliğinde futbola meraklı ve futbol oynayan bir gençti. Hatta profesyonel futbolcu olma yolunda ilerlerken iki ayak bileğini birden kırar. Bu olay Sam Claflin'in futbol rüyasının sona ermesine neden olur.

Öğretmenlerinin ve ailesinin teşviki ile tiyatro ile ilgilenmeye başlar. Norwich City Üniversitesi Performans Bölümü'ne girer daha sonra da Londra Müzik ve Drama Sanatları Bölümü'nden mezun olur. Sam Claflin iyi bir tiyatro eğitimi almış aktördür.

Londra'da yaşayan ve 2013 yılında Laura Haddock ile evlenen Sam Claflin'in bir çocuğu vardır. Çocuğunun adını açıklamayan ve pek göz önünde görünmeyen oyuncu çocuğunun da olabildiğince normal bir yaşantısı olmasını istediğini söylemektedir.

Sam Claflin 2010 yılında bir televizyon dizisi olan "The Pillars of the Earth" oynayan sanatçı kariyerine de ilk adımını atmış oldu. Hemen ertesi yıl bir sinema filminde rol aldı. Ancak Sam Claflin'i tüm dünyada şöhret sahibi yapan filmi "Karayip Korsanları" olmuştur.

Sağlam bir temeli olan, iyi bir tiyatro ve sahne eğitimi alan Sam Claflin'in çok sayıda filmi bulunmaktadır. Oyunculuk performansı ile göz dolduran aktörün mutlaka izlenmesi gereken bazı filmleri şunlardır.

United: 2011 yılı yapımı filmin trajik bir öyküsü vardır. Sam Claflin'in futbolcu Duncan Edwards'i canlandırdığı filmin öyküsü gerçek bir olayı anlatır. 1958 yılında bir uçak kazası meydana gelmişti. "Münih Uçak Kazası" olarak bilinen bu olay senaryolaştırılmıştır.

Karayip Korsanları, Gizemli denizlerde: Sam Claflin'i tüm dünyaya tanıtan film bu film olmuştur. Filmde Philip Swift karakterini büyük bir başarı ile oynamış ve sevenlerinin gönüllerini bir kez daha fethetmiştir.

Pamuk Prenses Ve Avcı: Sam Claflin'in rol aldığı bu film 1012 yılı yapımıdır. Pamuk Prenses ve Avcı filminde canlandırdığı William karakteri ile hafızalara kazanmıştır.

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak: Film 2013 yılı yapımıdır. Sam Claflin'in kariyer basamaklarını tırmanırken kendisine büyük bir sıçrama sağlayan filmlerden birisi de hiç şüphesiz Açıklık Oyunları filmi olmuştur. Filmin diğer serilerinde de rol almıştır. 2014 ve 2015 yılında çevrilen filmlerde Finnick Odair karakterini büyük bir başarı ile canlandırmıştır. Sam Claflin'i hayranları en fazla bu karakterle sevmiş ve özdeşleştirmişlerdir.

Senden Önce Ben: 2016 yılı yapımı bu filmde başrolü Game of Thrones filminin oyuncularından Emilia Clarke ile paylaşmıştır. Senden Önce Ben filminde canlandırdığı karakter Will Traynor, kötürüm bir adamdır. Sam Claflin'in başarılı filmlerinden birisi olan bu filmin de mutlaka izlenmesi önerilir.