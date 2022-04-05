En iyi Priyanka Chopra filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Priyanka Chopra, oldıukça güzel ve başarılı bir oyuncudur. Aynı zamanda Chopra'nın şarkıcılık yaptığıda bilinmektedir. Ayrıca bu isim 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci olmayı başarmıştır. Bundan dolayı dünya genelinde oldukça çok Priyanka Chopra hayranı bulmak mümkündür. Rol aldığı filmler genellikle gişede büyük rekorlar kırmış yapımlardır. Zaten Hintli oyuncular arasında Priyanka Chopra en çok kazanan kişiler arasında ilk başlarda yer almaktadır.

En iyi Priyanka Chopra Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Don

Zanjeer

Mary Kom

Barfi: Aşkın Dili

Kahramanlık Sırası Bizde

Bajirao Mastani

Don

Mumbai'de yaşayan Vijay, bir polis memurunun etkisi ile uyuşturucu kaçakçısı Don'un yerine geçmek için görevlendirilir. Bu görev son derece tehlikeli olacaktır. Filmde Roma karekterini oynayan Priyanka Chopra oldukça olumlu tepkiler almıştır.

Gösterim tarihi 20 Ekim 2006 olan filmde Priyanka Chopra, Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor ve Boman Irani başrollerde bulunmaktadır. Ayrıca bu filmin başarılı olması devam halkalarını getirmiştir. Priyanka Chopra'da Roma rolünü canlandırmaya devam etmiştir.

Zanjeer

Etkileyici bir oyunculuğu olan Ram Charan ve Priyanka Chopra bu aksiyon fiminde biraraya gelmişlerdir. Film içerisinde oldukça sıradışı sahneler yer almaktadır. Yani aksiyon konusunda bu filmin tatmin edici olduğu dikkat çekmektedir.

2016 yapımı olan filmde bir polisin petrol mafyası ile olan mücadesi anlatılmaktadır. Rütbeli polis olan Vijay ve Priyanka Chopra'nın hayat verdiği Mala akılalmaz bir maceranın içerisinde kendilerini bulacaklar.

Mary Kom

Hint yapımı olan bu filmde muhteşem bir hikaye anlatılmaktadır. Spor ve dram türündeki filmde, fakir bir çiftçinin kızı boks kariyeri yapmak için harekete geçer. Ancak erkek egemen toplumda bu hoş karşılanmaz. Ancak kızın geri adım atmaya niyeti yoktur.

Mary Kom karakterini Priyanka Chopra oynamaktadır. Ayrıca Darshan Kumar, Sunil Thapa ve Lin Lais gram gibi oyuncularda filmde bulunmaktadır.

Barfi: Aşkın Dili

Hint sinemasında özel bir yeri olan bu fimde mükemmel bir hikaye yer almaktadır. Sağır ve dilsiz olan Barfi, hayat dolu birisidir. Ayrıca etrafına oldukça çok neşe saçmaktadır. Annesi olmayan Barfi başını ise sıklıkka belaya sokmaktadır.

Komedi ve romantik türündeki fimde Priyanka Chopra, Ranbir Kapoor ve Roopali Ganguly oynamaktadır. Filmin yönetmeni ise Anurag Basu'dur.

Kahramanlık Sırası Bizde

Aksiyon ve komedi türündeki bu film bir Amerikan süper kahraman filmidir. Uzaydan gelen tuhaf canlılar süper kahramanları tek tek kaçırırlar. Bu süper kahramanların çocukları ise devlet korumasına alınırlar. Ancak bu çocukların rahat durmaya niyetleri yoktur. Filmde Priyanka Chopra Ms. Granada adlı karaktere hayat vermiştir.

2020 yapımı olan film gişede büyük bir ses getirmeyi başarmıştır. Oldukça muhteşem filmlerden birisi olmuştur.

Bajirao Mastani

Destansı bir konusu olan bu film 2015 yılında gösterime girmiştir. Yapımın türü ise dram ve romantiktir. Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali, oyuncuları ise Priyanka Chopra, Ranveer Singh ve Deepika Padukone şeklindedir.

Maratha generali Baji Rao yenilmez bir savaşçıdır. Girdiği her savaştan zafer ile ayrılmıştır. Onun başarısı herkesin dilindedir. Mastani ile aşk yaşamaya başlamasıyla destansı bir hikaye ortaya çıkacaktır. Filmin oldukça büyük bir başarıya ulaştığı görülmüştür.