En iyi Park Seo Joon filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Yabancı film meraklıları mutlaka Park Seo Joon filmlerini duymuştur. Belki de bazı insanlar sırf Park Seo Joon oyuncusunu sevdiği için onun oynadığı her filmi izlemektedir. Bu film oyuncusu hem Güney Koreli hem de modeldir. Yeteneğini modellikle beraber dizi oyunculuğunda ve film oyunculuğunda göstermiştir. Bu filmler sayesinde tanınırlığı da artmıştır.

En iyi Park Seo Joon Filmleri

Park Seo Joon filmlerine geçmeden önce bu ünlü oyuncuyu biraz tanıyalım. Güney Koreli olan oyuncunun doğum tarihi 16 Aralık 1988 dir. Yani 32 yaşındadır. Meslek dalları arasında modellik, şarkıcılık ve oyunculuk vardır.

Güney Kore ülkesinin Seul şehrinde doğmuştur. 1,85 boyundadır. Popüler erkek yıldız dalında mavi ejderha film ödülünü almıştır. En popüler erkek televizyon oyuncusu dalında aday gösterilmiştir. The Marvels filmi 2023 yılında yani gelecekte beklenen filmidir.

İşte en iyi Park Seo Joon filmleri şöyle sıralanmaktadır;

Dream 2021

The Divine Fury 2019

Parazit 2019

Be With You 2018

Midnight Runners 2017

Real 2017

Şeytanın Günlüğü 2015

Park Seo Joon En Çok İzlenen Filmler Listesi

Güney Kore sinemasında Park Seo Joon filmleri dikkatleri üzerine çekmektedir. En çok izlenen filmler listesinde bu sene yayına giren Dream filmi gelmektedir. 2019 senesinin filmi olan Parazit filmi de en çok izlenen filmidir. Bu şekilde bakıldığında Park Seo Joon filmlerinin aslında tamamı çok fazla izlenmektedir.

Park Seo Joon Filmlerinden Öneriler

Ünlü oyuncunun oynadığı filmler arasında yer alan Parazit filmi ilk önerilecek filmdir. Bu filmde iki aile üzerinden müthiş bir senaryo ve kurgu ortaya konmuştur.

Filmde Seul karakteri bakımsız, yarı bodrum sayılabilen bir evde yaşamaktadır. Seul karakterinin yaşadığı aile Kim ailesidir. Filmde bir de diğer tarafta zenginlik içinde yaşayan Park ailesi vardır. Seul Park ailesinin yanında çalışan olarak işe girer. Bütün olaylar bu durumdan sonra başlar. Filmin adının parazit olmasının nedeni ise Kim ailesinin bir parazit gibi zengin olan Park ailesiyle yaşamasındandır. Film bu zengin aileyle yine bir parazit gibi yaşayan başka bir ailenin de varlığının ortaya çıkmasıyla daha da karışır.

Önerilen listesinde ilk sırada yer alan Parazit filminde Park Seo Joon hangi rolü yani hangi karakteri oynamaktadır. İşte bu sorunun cevabı da izleyicide merak uyandırmaktadır. Park Seo Joon bu filmde aslında özel konuk oyuncu olarak rol almıştır. Filmde yer alan fakir ailenin en büyük oğlu Ki Woo'dur. Ki Woo zengin ailenin içinde öğretmen olarak çalışmak ister. Bu işi de kendisine sağlayan bu zengin ailenin eski öğretmeni olan Park Seo Joon'dur. Yani oyuncu bu filmde aslında yardımcı oyuncudur ve başroldeki erkek oyuncuya yardım etmiştir.

Dream 2021 filmi ise önerilecek ikinci filmdir. Bu filmde başrolde Park Seo Joon ve IU vardır. Filmin hikayesini evsizler dünya kupasına katılmaya çalışan bir ekip oluşturmaktadır. Bu filmde Park Seo Joon oyuncusunun rolü ise bir futbol takımının koçu olarak disiplin cezası alan profesyonel bir futbolcu olan karakterdir. Bu karakterin filmdeki ismi de Yoon Hong Dae'dir.