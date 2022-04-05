En iyi Park Seo Joon filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri
"Hareketli şekillerin seri biçimde gösterilmesiyle meydana gelen sanatsal yapıta film denmektedir. Film sektöründe yer alan filmler insanlar tarafından da keyifle izlenmektedir. Hatta bazı bireyler filmlere karşı aşırı bir hobi ve merak beslemektedir. Sürekli yeni çıkan filmleri kaçırmadan takip etmektedir. Film izlemek de tıpkı kitap okumak gibi kültürel bir etkinliği tanımlamaktadır. Park Seo Joon da bir film oyuncusu olarak tanınmakta ve oynadığı filmler dünya çapında izlenme göstermektedir. En iyi Park Seo Joon filmlerini, en çok izlenen filmler listesini derledik."
Yabancı film meraklıları mutlaka Park Seo Joon filmlerini duymuştur. Belki de bazı insanlar sırf Park Seo Joon oyuncusunu sevdiği için onun oynadığı her filmi izlemektedir. Bu film oyuncusu hem Güney Koreli hem de modeldir. Yeteneğini modellikle beraber dizi oyunculuğunda ve film oyunculuğunda göstermiştir. Bu filmler sayesinde tanınırlığı da artmıştır.
En iyi Park Seo Joon Filmleri
Park Seo Joon filmlerine geçmeden önce bu ünlü oyuncuyu biraz tanıyalım. Güney Koreli olan oyuncunun doğum tarihi 16 Aralık 1988 dir. Yani 32 yaşındadır. Meslek dalları arasında modellik, şarkıcılık ve oyunculuk vardır.
Güney Kore ülkesinin Seul şehrinde doğmuştur. 1,85 boyundadır. Popüler erkek yıldız dalında mavi ejderha film ödülünü almıştır. En popüler erkek televizyon oyuncusu dalında aday gösterilmiştir. The Marvels filmi 2023 yılında yani gelecekte beklenen filmidir.
İşte en iyi Park Seo Joon filmleri şöyle sıralanmaktadır;
The Divine Fury 2019
Parazit 2019
Be With You 2018
Midnight Runners 2017
Real 2017
Şeytanın Günlüğü 2015
Park Seo Joon En Çok İzlenen Filmler Listesi
Güney Kore sinemasında Park Seo Joon filmleri dikkatleri üzerine çekmektedir. En çok izlenen filmler listesinde bu sene yayına giren Dream filmi gelmektedir. 2019 senesinin filmi olan Parazit filmi de en çok izlenen filmidir. Bu şekilde bakıldığında Park Seo Joon filmlerinin aslında tamamı çok fazla izlenmektedir.
Park Seo Joon Filmlerinden Öneriler
Ünlü oyuncunun oynadığı filmler arasında yer alan Parazit filmi ilk önerilecek filmdir. Bu filmde iki aile üzerinden müthiş bir senaryo ve kurgu ortaya konmuştur.
Filmde Seul karakteri bakımsız, yarı bodrum sayılabilen bir evde yaşamaktadır. Seul karakterinin yaşadığı aile Kim ailesidir. Filmde bir de diğer tarafta zenginlik içinde yaşayan Park ailesi vardır. Seul Park ailesinin yanında çalışan olarak işe girer. Bütün olaylar bu durumdan sonra başlar. Filmin adının parazit olmasının nedeni ise Kim ailesinin bir parazit gibi zengin olan Park ailesiyle yaşamasındandır. Film bu zengin aileyle yine bir parazit gibi yaşayan başka bir ailenin de varlığının ortaya çıkmasıyla daha da karışır.
Önerilen listesinde ilk sırada yer alan Parazit filminde Park Seo Joon hangi rolü yani hangi karakteri oynamaktadır. İşte bu sorunun cevabı da izleyicide merak uyandırmaktadır. Park Seo Joon bu filmde aslında özel konuk oyuncu olarak rol almıştır. Filmde yer alan fakir ailenin en büyük oğlu Ki Woo'dur. Ki Woo zengin ailenin içinde öğretmen olarak çalışmak ister. Bu işi de kendisine sağlayan bu zengin ailenin eski öğretmeni olan Park Seo Joon'dur. Yani oyuncu bu filmde aslında yardımcı oyuncudur ve başroldeki erkek oyuncuya yardım etmiştir.
Dream 2021 filmi ise önerilecek ikinci filmdir. Bu filmde başrolde Park Seo Joon ve IU vardır. Filmin hikayesini evsizler dünya kupasına katılmaya çalışan bir ekip oluşturmaktadır. Bu filmde Park Seo Joon oyuncusunun rolü ise bir futbol takımının koçu olarak disiplin cezası alan profesyonel bir futbolcu olan karakterdir. Bu karakterin filmdeki ismi de Yoon Hong Dae'dir.