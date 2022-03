En iyi Omar Sy filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Omar Sy, Fransız bir oyuncudur. Günümüze kadar birçok başarılı işe imza atmıştır. 43 yaşındaki oyuncu halen rol almaya devam etmektedir. Ayrıca Omar Sy filmleri dışında izlenebilecek yüzlerce başarılı film bulunmaktadır. Yerli ve yabancı filmlerden en çok izlenenlere bakılarak güzel filmler tercih edilebilir.

En İyi Omar Sy Filmleri

43 yaşında olan ünlü Fransız aktör Omar Sy, birçok filmde rol almayı başarmıştır. Rol aldığı çoğu filmde ise başrol olarak oynamıştır. Ayrıca Cesar En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne sahiptir. Fransız aktörün oynadığı filmler sadece yerli olarak kalmamış, dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştır. Çoğu filmi ise en iyi filmler, en çok izlenen filmler, en çok beğenilen ve en çok puana sahip filmler gibi kategorilerde yer almaktadır. Omar Sy filmlerini merak edenler ve izlemek isteyenler için isimlerini yazımızın devamında listeledik. Omar Sy filmlerine buradan ulaşarak istediğinizi izleyebilirsiniz. En iyi Omar Sy filmleri aşağıdaki gibidir;

- Şans Topu

- Mutlu Gün

- Paris Macerası

- Seuls Two

- Safari

- Tellement Proches

- Envoyes Tres Speciaux

- Micmacs

- King Guillaume

- Can Dostum

- Avanak Ajanlar 2

- Zoraki İkili

- Günlerin Köpüğü

- Mune The Guardian of The Moon

- Hayatımın Şansı

- Ölümcül Oyun

- X- Man; Geçmiş Günler Gelecek

- Çok Pişmiş

- Jurassic World

- Cehennem

- Demain Tout Commence

- Chocolat

- Doktor Knock

- Yao

- Belleville Cop

- The Lost Prince

- Le Chant Do Loup

- Anelka: Yanlış Anlaşıldı

- Tout Simplement Noir

- Police

- Le Prince Oublie

- Lupin

- Les Gars Surs

- Jurassic World 3

- The Translator

- Le Chat do Rabbin

Rol aldığı bu filmlerin içerisinde Yau filminin yapımcılığını üstlenen oyuncu bu filmler dışında animasyon filmlerde de seslendirme olarak yer almıştır.

En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

İzlemek için film ararken bakılabilecek en doğru liste kesinlikle en çok izlenen filmler listesidir. Çünkü bu listede yer alan filmler aynı zamanda başarılı filmler olduğu için defalarca kez izlenmiştir. En çok izlenen filmler listesini yerli ve yabancı filmler olarak iki ayrı kategoride inceleyebilir. Bu sayede izlenilecek filme karar vermek daha kolay olacaktır. Sizler için ilk olarak yabancı sinemadan doğmuş olan ve en çok izlenen filmlerin listesini oluşturduk. En çok izlenen yabancı filmler aşağıdaki gibidir;

- Savunma Sanatı

- 1917

- Geleceğin Savaşı

- Hızlı ve Öfkeli Serisi

- El Hoyo

- The Dig

- Mandela: Lpng Walk to Freedom

- Snowpiercer

- Nomadland

- Minari

- The Boy Who Harnessed the Wind

- The Book Thief

- No Time to Die

- The Butterfly Effect

- Zodiac

- Mr. No Body

- Poetry

- The Boy in the Striped Pyjamas

- Pride & Prejudice

- Edward Scissorhands

- Life of Pi

- The Man From Earth

- Cindirella Man

- Her

- The Martian

- My Name is Khan

- Persepolis

- Gone with the Wind

En çok izlenen yabancı filmlerden sonra en çok izlenen yerli yapım filmler ise aşağıda sıralanmıştır;

- Ayla

- 7. Koğuştaki Mucize

- Dağ 2

- Babam ve Oğlum

- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

- Müslüm

- Bizim İçin Şampiyon

- Vizontele

- Nefes: Vatan Sağolsun

- Devrim Arabaları

- Bir Zamanlar Anadolu'da

- Eltilerin Savaşı

- Düğün Dernek

- Tatlım Tatlım

- Gora