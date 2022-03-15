En iyi Ninja filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Ninja filmleri arasında çok fazla film olduğu görülmektedir. Bu filmler arasında daha çok sevilen ve unutulmaz yapımlar olduğu da dikkat çekmektedir. Özellikle Ninja filmleri bir dönem son derece popüler olmuştur. Günümüzde de bu türden hoşlananlar için başarılı filmler çekilmektedir.

En iyi Ninja Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Ninja Kaplumbağalar

Son Samuray

Ninja'nın İntikamı

Beverly Hills Ninja

Amerikan Ninja

Ölü Ya Da Diri

Ninja Kaplumbağalar

Birçok kişinin küçüklüğünde Ninja Kaplumbağalar'ın hayranı olduğu bilinmektedir. Çünkü bu kaplumbağaların ninjalık yetenekleri bulunmaktaydı ve sık sık pizza yerlerdi. Ninja Kaplumbağalar üzerine birçok film yapılmış olsada 2014 yapımı olan Ninja Kaplumbağalar filmi beklentileri karşılaşmıştır. Filmde ninjalık üzerine birçok dövüş sahnesi yer almaktadır.

Filmde Megan Fox, Will Arnet, Noel Fisher ve Alan Ritchson gibi isimler bulunmaktadır.

Son Samuray

Son Samuray filminde Tom Cruise'un hayat verdiği Nathan Algren karakterine odaklanılmaktadır. Algren, general olarak görev yaptığı Amerikan ordusunda birçok savaşa katılır. Son mücadelesinde ise Japon Samurayların köyüne esir düşer. Ancak onu esir alan kişiler ona çok iyi davranırlar. Bundan dolayı Algren'ın karar vermesi gereken önemli konular bulunacaktır.

Filmde Tom Cruise, Ken Watanabe, Hiroyuki Sanada ve Koyuki rol almıştır.

Ninja'nın İntikamı

En başarılı ninja filmleri arasında Ninja'nın İntikamı filmide yer almaktadır. Filmde olağanüstü başarılı sahneler yer almaktadır. Bundan dolayı aksiyon ve gerilim filmin sonuna kadar hissedilmektedir.

Aksiyon dozu yüksek olan Ninja'nın İntikamı filminde Naomie Harris, Rick Yune, Rain ve Ben Miles bulunmaktadır. Filmin gösterim yılı ise 2009'dur.

Beverly Hills Ninja

Eski bir yapım olan Beverly Hills Ninja 1997 yılında gösterime girmiştir. Filmin türü ise komedi ve aksiyon olarak bilinmektedir. Ninjalar, büyük ve beyaz bir bebeği evlat edinirler. Çünkü bu çocuğun ilerde onlara büyük yararı olacağını düşünürler. Ancak Haru adındaki bu kişinin Ninja olmaya pek uygun olmadığı görülür. Çünkü Haru hem sakar hem de çok yeteneksiz bir Ninjadır.

Komedi dozu yüksek olan filmde aksiyon sahneleri de yeterli düzeyde bulunmaktadır. Başrollerde Chris Rock, Robin Shou ve Chris Farley rol almaktadır.

Amerikan Ninja

1985 yapımı film eski bir film olsada Ninja filmleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Filmin teması Ninjalık üzerinedir. Joe Armstrong aldığı bir işi başararak geri döner. Ancak işlerinin bozulmasına sinirlenen acımasız bir lider Ninja ordusu toplayarak Joe'nun üzerine gönderir.

Başrollerinde Richard Norton, Michael Dudikoff, Kim Gaines ve Phil Brock bulunmaktadır. Filmin yönetmeni olan Sam Firstenberg'in her filmi büyük başarılara ulaşmıştır. Bundan dolayı Amerikan Ninja filmide başarı yakalamayı bilmiştir.

Ölü Ya Da Diri

Filmde yer alan başrol kadın oyuncular güzellikleri ile dikkat çekmektedirler. Ancak bu kadınlar son derce tehlikeli kadınlardır. Bu kişilerin hayatları ölüm kalım mücadeleleri ile geçmektedir. Çünkü DOA adında düzenlenen turnuvada hayatta kalmak için öldürmek gerekmektedir. Ölü Ya Da Diri filmi en çok sevilen Ninja filmleri arasında sayılmaktadır.

Aksiyon ve macera türündeki dövüş filminde Holly Valance, Devon Aoki, Jaime Pressly ve Sarah Carter yer almaktadır. Başarılı yapımın vizyon yılı ise 2006 tarihidir.