En iyi Monster Hight filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Monster High, Lisi Harisson adlı roman yazarının eseridir. Kanada doğumlu olan Lisa Harisson çıkardığı Monster High serisi ile dünya çapında başarı yakalamıştır. Monster High serisi sinemaya uyarlanarak daha geniş kitlelere kolayca ulaşmıştır. Sinemaya uyarlanan Monster High'da canavarların çocuklarının olduğu bir okulda yaşanan maceralar anlatılmaktadır. Tabi bazı Monster High filmleri diğerlerine göre daha çok popüler olmayı başarmıştır.

En iyi Monster Hight Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Monster High: Hauntlywood Macerası

Monster High: Cadılar Bayramı

Monster High: Acayip Dönüşüm

Monster High: Hayaletler Okulu

Monster High: Acayiplerin Korkusu

Monster High: Hauntlywood Macerası

Monster High'ın bu bölümü oldukça çok sevilmiştir. Çünkü konunun işlenişi ve kurgu oldukça başarılı olmuştur. Bunun yanında Monster High serisi içerisinde Hauntlwood Macerası çok sayıda izleyicinin favorisi olmayı başarmıştır.

Filmin konusunda Vampir tahtı için yeni bir varisin aranması işlenmektedir. Yeni varisin Dracula olacağı düşünülmektedir. Ancak bu durum birçok sorunun akıllara gelmesine neden olacaktır. Bundan dolayı Monster High kızları yeni bir macera için Transilvanya yoluna düşerler. Yapmaları gereken en önemli görev ise Vampir Kalbi denilen tarihi eseri bulmaktır. Filmin yönetmenliğini William Lau ve Sylvain Blais yapmıştır. Vizyon tarihi ise 2014 yılıdır.

Monster High: Cadılar Bayramı

Monster High kızları yeni bir macerada tekrar bir araya geliyorlar. Bu filmde konu Cadılar Bayramı üzerine gelişmektedir. Korkunç adamlar ve ilginç canavarlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum işlerin katılacağı anlamına gelmektedir. Yönetmen koltuğunda Steve Sacks ve Mike Fetterly bulunmaktadır. Serinin bu filmi 2012 tarihinde gösterime girmiştir.

Monster High: Acayip Dönüşüm

Monster High serisi arasında Monster High: Acayip Dönüşüm filmi oldukça ilgi çekici bir yapım olmuştur. Bu filmde olağanüstü sahneler bulunmaktadır. En iyi animasyon serilerinden olan Monster High filmleri arasında 2014 yapımı olan bu film önemli bir yerde bulunmaktadır. Filmin konusunda ise Frankie Stein anlatılmaktadır. Stein'in korkunç olan ailesinden kalan mirasın bulunması için arkadaşlar bir araya gelecektir.

İlgi çekici bu animasyon yapımında yönetmen olarak William Lau ve Sylvain Blais yer almaktadır.

Monster High: Hayaletler Okulu

Monster High serisinde hayaletlerin olduğu bir bölüm sizleri beklemektedir. Çünkü Spectra, hayalet kılığına girerek periler okuluna gider. Tabi burada oldukça ilgi çekecek olan bir macera ortaya çıkacaktır.

Dan Fraga, Sylvain Blais ve William Lau gibi isimler yönetmen koltuğunda oturmaktadır. En başarılı Monster High filmleri arasında bu halkada yer almaktadır.

Monster High: Acayiplerin Korkusu

Monster High serisinde önemli bir halkada Monster High: Acayiplerin Korkusu filmidir. Bu filmde etkileyici ve Monster High serisine yakışan bir senaryo bulunmaktadır. Filmde ClawdeenWolf, FrankieStein, Draculaura ve diğer fantastikler bir karar alırlar. Bu karara göre acayip olanlar ile normaller arasındaki ilişkinin düzeltilmesi gerekmektedir. Tabi bu kolay olmayacaktır. Çünkü Acayiplerin hayatı da normallerin hayatı da birbirlerinden farklıdır. Araya kültür farkı da girince işler çıkılmaz bir hal alacaktır. Her ne olursa olsun Acayipler kararlıdır ve arayı düzeltmek için her şeyi yapmaya hazırdırlar.

Alfred Gimeno, Audu Paden ve Victor Dal Chele gibi isimler bu yapımda yönetmen olarak görev almışlardır. Filmin vizyon tarihi ise 2011'dir.