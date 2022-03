En iyi Melissa Mccarthy filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

En iyi Melissa Mccarthy filmleri Amerika da sıklıkla izlenen filmler arasında yer almaktadır. Kendine özgü üslubu ile yapılan Melissa Mccarthy filmleri içerisinde en çok izlenen Charlie'nin Melekleri olmuştur.

En iyi Melissa Mccarthy Filmleri Nelerdir?

Melissa Mccarthy 1970 doğumlu ve 51 yaşındadır.1997 yılından başlayarak günümüze kadar oldukça başarılı filmlerde rol alan Melissa Mccarthy aynı zamanda yönetmen, senarist, komedyen ve yazarlık yapmaktadır. En iyi Melissa Mccarthy filmleri detaylarına bakılacak ilk filmi 1989 yılında vizyona giren Bridesmaids olmuştur. 1998 yılında Gods olmuştur. Bu anlamda Melissa Mccarthy komedi yeteneğini öne çıkartmış Nedimeler filmi ile komedi dünyasına girmiş Tammy, Ateşli aynasızlar, Hayalet avcıları, Hangover (felekten bir gece 3), Ajan gibi birçok komedi filmlerinde rol almıştır. Ayrıca benim komşum bir melek filmi oldukça sık izlenmiştir.

En iyi Melissa Mccarthy filmlerinin başlıcası Charlie'nin melekleri olmuştur. Charlie'nin Melekleri filmi 2000 yılında vizyona girmiştir. Melissa Mccarthy Filmleri arasında Hayalet Avcıları Ghost busters uzun yıllar boyunca ses getiren filmler arasına girmiştir.

En Çok İzlenen Melissa Mccarthy Filmler Listesi

Melissa Mccarthy sinema dünyasına ses getiren oynadığı rollerle üst sıralara yerleşen aktirist olmuştur. En çok izlenen Melissa Mccarthy filmler listesine göz atılacak olursa; Drowning Mona 2000 yılı, Charlie's Angels 2000 yılı, White Oleander 2002 yılı, The Nines 2007 yılı, Pretty Ugly People 2008 yılı This Is 40 2012 yılı, Charlie's Angels: Full Throttle 2003 yılı, Bridesmaids 2011 yılı filmlerinin bazılarıdır.

Ayrıca Melissa Mccarthy televizyona özel programlar ve dizilere senaryolar da yazmış senaristlik yapmıştır. Televizyon için hazırlanan Melissa Mccarthy yapımlarına göz atılacak olursa; Rita Rocks 2009 yılı, The Penguins of Madagascar 2012 yılında dublaj yapmıştır. Kim Possible 2002 yılında dublaj yapmıştır. Gilmore Girls: A Year in the Life 2016 yılı, Private Practice 2010 yılı, D.C. 2000 yılı oldukça önemli yapımlar arasında yer almaktadır. Ayırca 2012 yılında Amy's Brother isimli Tv filminde rol almıştır.

En iyi Melissa Mccarthy Film Önerileri Nelerdir?

Melissa Mccarthy oldukça fazla filmleri, televisyon yapımları, seslendirme, komedi filmlerinde rol almış ve ünlülerin arasında kendisine yer edinmiştir. Melissa en iyi Melissa Mccarthy film önerileri sıralanacak olursa; The Boss Charlie'nin Melekleri, Hayalet avcıları, Hangover 3, Spy (Ajan), The Starling, Benim komşum bir melek sayılan tüm filmlerin çoğu komedi türündedir. Çok fazla drama filmlerinde oynamamıştır. Ancak senaryolarında kısmı drama notları yer vermiştir.

Melissa Mccarthy kişilik olarak özgürlükçü ve yaratıcı ruha sahip bir oyuncu olmuştur oynadığı tüm rolleri yaşaması sebebiyle bir bütünleşme sağlamış ve başarı bu durumda kaçınılmaz hale gelmiştir.

Melissa Mccarthy bu yeteneğini televisyon filmlerinde de göstermiştir. Geçmiş yıllarda özellikle 1990 ve 1998 yılları arasında televizyon filmlerinde de roller almıştır. Melissa Mccarthy tv filmlerine göz atılacak olursa; Gilmore gılrs,-2000-2007 yılları arasında 15 sezon olarak Amerika da raiting rekorları kırmış diziler arasında yer almaktadır. Oscar ödüllü bu dizi 157 bölüm olarak izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Nine Perfect Strangers, ise 2021 yapımı halen izlenen diziler arasında yer almaktadır. Oldukça ilgi çekici sahneleri vardır.