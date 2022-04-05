En iyi Kareena Kapoor filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Kareena Kapoor, Hindistan doğumlu olan başarılı bir oyuncudur. Doğum yeri Mumbai olan güzel oyuncunun doğum tarihi ise 21 Eylül 1980 tarihi olarak bilinmektedir. Başarılı oyuncunun birçok önemli Hint filminde rol aldığı görülmüştür. Oyunculuğu ile göz dolduran Kapoor'un geniş bir hayran kitlesi vardır. Aksiyon, bilimkurgu, romantik ve daha birçok farklı türden filmde Kareena Kapoor'u görmek mümkündür.

En iyi Kareena Kapoor Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

- Bodyguard

- Bajrangi Bhaijaan (Sevginin Gücü)

- Singham Returns

- 3 Aptal

- Ra One

- Talaash: The Answer Lies Within

Bodyguard

Bolca aksiyon sahnesini içerisinde barındıran filmde oldukça etkileyici bir hikaye bulunmaktadır. Koruma olarak görev yapan Lovely B. Singh çok sevdiği birisini kıramayıp onun kızını korumaya başlar. Korumalığını yapmaya başladığı Maya adlı kız ise son derece şımarık birisidir. Maya'nın yaptığı oyunlar yüzünden Singh'in hayatı bambaşka bir hal alacaktır.

Filmde ünlü Hintli aktör Salman Khan ve Kareena Kapoor yer almaktadır. Gösterim tarihi ise 2011'dir.

Bajrangi Bhaijaan (Sevginin Gücü)

Sevilen oyuncu Salman Khan ve Kareena Kapoor bu fimde çok güzel bir hikayeyi seyircilere aktarıyorlar. Küçük ve savunmasız bir kız olan Munni ile yolları kesişen Bajrangi'nin hayatı bir anda alt üst olacaktır. Kızı ailesine götürmek için yola çıkan sevdiği kişi olan Rasika'ya sözünü tutması gerekmektedir.

2015 yapımı dram ve aksiyon türündeki filmde Salman Khan ve Kareena Kapoor başrollerde yer almaktadır. Küçük kız Munni karakterine ise Harshaali Malhotra can vermektedir.

Singham Returns

Köyünde polislik yapan Bajirao Singham oldukça karakterli bir insandır. Suç işleyen ve zalimlik yapan kişilere karşı asla tavizi yoktur. Şehir merkezinde çalışmaya başlayınca başı siyasilerle belaya girer. Singham'dan usulsüz işler yapmasını isteyen kişilere karşı Singham'ın cevabı çok sert olacaktır. Güzel oyuncu Kareena Kapoor ise filmde Singham'ın sevdiği kişiyi canlandırmaktadır.

Etkileyici sahneleri ile dikkat çeken bu filmde Kareena Kapoor ve Ajay Devgan başrollerde yer almaktadır.

3 Aptal

Gösterime girdiği zaman büyük bir beğeni toplayan 3 Aptal filmi en ünlü Hint filmleri arasında yer almaktadır. Hatta bu film Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe hasılatını yapmayı başarmıştır. Konusu ise, mühendislik okulunda yer alan 3 yakın arkadaşın hayatını ele almaktadır. Aynı zamanda eğitim sistemine karşı bir eleştiri yapmaktadır.

2009 yapımı filmde ünlü oyuncu Aamir Khan, güzel yıldız Kareena Kapoor ve Boman Irani başrollerde bulunmaktadır.

Ra One

Filmde Shekhar Subramaniam video oyunları yaratıcısı olarak görev yapmaktadır. Oğlunun video oyunlarındaki kötü adamları sevdiğini öğrenince aklına bir fikir gelir. Yaptığı oyunda kötü adamların kazanacağı bir senaryo hazırlar. Ancak oyunda tahmin edemeyeceği bir sürpriz yaşanacaktır.

Filmde Shahrukh Khan, Kareena Kapoor ve Priyanka Chopra gibi isimler rol almaktadır.

Talaash: The Answer Lies Within

İlgi çekici bir konusu olan Talaash: The Answer Lies Within filminde gerilim ve gizem dolu bir hikaye işlenmektedir. Bir polis, bir fahişe ve bir ev hanımı filmde anlatılmaktadır.

2012 yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji ve Shernaz Patel yer almaktadır.